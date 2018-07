Ο ηθοποιός του μιούζικαλ «Ο Τιτανικός» Νίαλ Σίι είπε ότι δύο γυναίκες «όχι μόνο παρακολουθούσαν τη διαδικασία των πέναλτι στα τηλέφωνά τους, αλλά φώναζαν «yesss» σε κάθε γκολ». Ο Νίαλ Σίι απευθυνόμενος στις δύο γυναίκες που έβλεπαν… Μουντιάλ την ώρα της παράστασης, είπε ότι δεν έτυχε ποτέ να παίξει μπροστά σε τόσο αδαές κοινό, σύμφωνα με το BBC.

Ο αγώνας συνέπεσε με την παράσταση στο Nottingham Theatre Royal την περασμένη Τρίτη.

Στη δραματική κορύφωση του παιχνιδιού η Αγγλία νίκησε την Κολομβία στη φάση των «16» και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

Ωστόσο κάποιοι από το κοινό δεν μπόρεσαν να αντισταθούν και παρακολουθούσαν τον αγώνα στα κινητά τους, παρά το γεγονός ότι ένα διαφορετικό είδος δράματος ξεδιπλωνόταν στη σκηνή.

Ο ηθοποιός, Κίραν Μπράουν έγραψε στο Twitter: «Άναυδος, δύο κυρίες, μία μεγαλύτερης ηλικίας, μία μεσήλικας, στην πρώτη γραμμή παρακολουθούν τον ποδοσφαιρικό αγώνα στα τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της πιο σπαραχτικής στιγμής στη σκηνή με τις σωστικές λέμβους, φωνάζοντας και επευφημώντας σαν ανόητες μαθήτριες σχολείου».

«Αν πω ότι είμαι οργισμένος θα είναι λίγο! Θα πρέπει να οδηγηθούν έξω και να εξευτελιστούν!».

Ο Σίι πρόσθεσε ότι μία ηθοποιός έκανε νόημα στις γυναίκες να απομακρύνουν τα τηλέφωνά τους, αλλά εκείνες απλά «χαμογέλασαν και απάντησαν «ξέρουμε – κερδίσαμε!!»».

Ο Στίβεν Γουέμπ ένας από τους συντελεστές της παράστασης έγραψε: «Αν έρχεστε στο θέατρο για να δείτε την παράσταση, μην το κάνετε… μην κάθεστε με το τηλέφωνο για να παρακολουθήσετε το Παγκόσμιο Κύπελλο!!! Μείνετε στο σπίτι! Είναι τόσο μεγάλη ασέβεια! Ειδικά εάν κάθεστε στην πρώτη σειρά !!!! # manners #GoHome».

If you come to theatre to see the show do not…I say do not… sit there on your phone to watch the World Cup!!! Stay at home!! it’s so disrespectful!!especially if you are sat in the front row!!!! #manners 😡😡😡 #GoHome

— Stephen webb (@stephenwebb1983) July 3, 2018