Πήγε στην αστυνομία και ομολόγησε! Σκότωσε τον πατέρα της και τον έθαψε στον κήπο

Η 64χρονη Barbara Coombes παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον πατέρα της πριν από 12 χρόνια και έθαψε το πτώμα του στον κήπο.

Δήλωσε ένοχη για ανθρωποκτονία λόγω μειωμένης ευθύνης στο δικαστήριο αλλά αρνήθηκε τη δολοφονία.

Τα λείψανα του Kenneth Coombes ανακαλύφθηκαν στον κήπο του οικογενειακού τους σπιτιού στο Stockport, στο Greater Manchester, τον Ιανουάριο.

Ήταν στις 7 Ιανουαρίου που η Barbara μπήκε σε ένα τοπικό αστυνομικό τμήμα και ομολόγησε το έγκλημά της.

Ο αδερφός της Michael Coombes, που είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με την υπόθεση, εμφανίστηκε στο δικαστήριο με δύο συγγενείς του.

Παρέμεινε ανέκφραστος και δεν αντέδρασε όταν η αδερφή του παραδέχτηκε την ενοχή της.

Ο βετεράνος της RAF Kenneth Coombes, που υπηρέτησε με διάκριση στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε εξαφανιστεί πριν από 12 χρόνια.

