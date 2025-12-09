Κόσμος

Πιλότος σε μαχητικό η πριγκίπισσα διάδοχος του θρόνου της Σουηδίας αναχαίτισε «εχθρικά αεροσκάφη»

Η πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας στο μαχητικό Gripen
Η πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας στο μαχητικό Gripen / πηγή φωτογραφίας Χ

Τη στολή του πιλότου έβαλε η πριγκίπισσα διάδοχος της Σουηδίας, Βικτώρια και αναχαίτισε δύο εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη, όπως προέβλεπε το σενάριο στρατιωτικής άσκησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής, η πριγκίπισσα Βικτώρια της Σουηδίας πέταξε με μαχητικό Gripen και αναχαίτισε τα δύο αεροσκάφη που επιχείρησαν να πλήξουν, σύμφωνα με το σενάριο, γέφυρες της χώρας.

Επρόκειτο για σενάριο πολέμου -με τη Σουηδία να έχει μόλις πρόσφατα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ- λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σημειώνεται ότι η άσκηση αυτή δεν ήταν ΝΑΤΟϊκή.

Η πριγκίπισσα Βικτώρια ξεκίνησε την εκπαίδευσή της το 2024 και προετοιμάζεται για τον μελλοντικό της ρόλο ως αρχηγός κράτους.

 

Η 48χρονη διάδοχος του θρόνου της Σουηδίας πήρε μέρος σε όλα τα στάδια αυτής της αποστολής, εξασφαλίζοντας κατανόηση της πραγματικότητας ενός πιλότου αλλά και τη φύση της εναέριας μάχης.

Κόσμος
