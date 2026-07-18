Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Μαλάτια της Τουρκίας – Ξύπνησαν μνήμες από τo φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου το 2023 με τους 53.000 νεκρούς

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18.7.26) στο Μπαταλγκαζί, στην επαρχία Μαλάτια της νοτιοανατολικής Τουρκίας και έγινε αισθητός σε γειτονικές επαρχίες χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή θύματα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για καμία προβληματική κατάσταση μετά τον σεισμό των 5 βαθμών που σημειώθηκε στις 06:20 (τοπική ώρα, 07:20 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Μπαταλγκαζί, στην επαρχία Μαλάτια και που έγινε αισθητός στις επαρχίες Μαλάτια, Ελαζίγ, Αντιγιαμάν, Τουντσελί και Σανλιούρφα. Οι ομάδες μας συνεχίζουν να επιχειρούν επί του πεδίου», ανακοίνωσε η AFAD.

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«Δεν έχουμε εντοπίσει καμία αρνητική εξέλιξη αλλά αξιολογούμε όλες τις αναφορές», δήλωσε από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης Μουράτ Κουρούμ.

Güncelleme: AFAD resmi verisine göre büyüklük M5,0 (Mw), merkez üssü Battalgazi/Malatya, derinlik 15,6 km. İlk paylaşımımız EMSC ön çözümüne dayanıyordu. | 18.07.2026 06:20 | Kaynak: AFAD #deprem https://t.co/FVhXgaTCLT pic.twitter.com/EsxHymkToF — Hüseyin Örskaya (@orskyai) July 18, 2026

Malatya’da 5.0 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı: pic.twitter.com/iWDZCf5Dqo — İnönü Güncel (@inonuguncell) July 18, 2026

Το 2023 η νοτιοανατολική Τουρκία είχε πληγεί από φονικό σεισμό ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφές σε πολλές πόλεις της περιοχής.