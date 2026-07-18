Κόσμος

Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Μαλάτια της Τουρκίας – Ξύπνησαν μνήμες από τo φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου το 2023 με τους 53.000 νεκρούς

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για καμία προβληματική κατάσταση μετά τον σεισμό των 5 βαθμών» ανακοίνωσε η AFAD
Σεισμός στην Τουρκία
Σεισμός 5 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία / YouTube
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Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (18.7.26) στο Μπαταλγκαζί, στην επαρχία Μαλάτια της νοτιοανατολικής Τουρκίας και έγινε αισθητός σε γειτονικές επαρχίες χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή θύματα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για καμία προβληματική κατάσταση μετά τον σεισμό των 5 βαθμών που σημειώθηκε στις 06:20 (τοπική ώρα, 07:20 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Μπαταλγκαζί, στην επαρχία Μαλάτια και που έγινε αισθητός στις επαρχίες Μαλάτια, Ελαζίγ, Αντιγιαμάν, Τουντσελί και Σανλιούρφα. Οι ομάδες μας συνεχίζουν να επιχειρούν επί του πεδίου», ανακοίνωσε η AFAD.

«Δεν έχουμε εντοπίσει καμία αρνητική εξέλιξη αλλά αξιολογούμε όλες τις αναφορές», δήλωσε από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης Μουράτ Κουρούμ.

 

 

Το 2023 η νοτιοανατολική Τουρκία είχε πληγεί από φονικό σεισμό ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους και προκάλεσε καταστροφές σε πολλές πόλεις της περιοχής.

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