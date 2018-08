Πίπα Μίντλετον: Η πρώτη συνάντηση με τον πεθερό της μετά την κατηγορία βιασμού

Η εγκυμονούσα Πίπα Μίντλετον απαθανατίστηκε να πίνει τσάι με τα πεθερικά της στο δυτικό Λονδίνο.

Η 34χρονη Πίπα Μίντλετον απαθανατίστηκε με τα πεθερικά της πάνω από 4 μήνες μετά την αποκάλυψη ότι ο David Matthews ερευνήθηκε από τις γαλλικές αρχές για βιασμό. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά την κατηγορία.

Η εγκυμονούσα αδερφή της δούκισσας του Κέιμπριτζ πιστεύεται ότι θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί τον Οκτώβριο.

Η Πίπα Μίντλετον μιλούσε με τον 42χρονο άντρα της James ενώ έπιναν τσάι με τα πεθερικά της στο δυτικό Λονδίνο.

Ο David Matthews συνοδευόταν από την 71χρονη σύζυγό του Jane. Ο David Matthews κατηγορείται για δύο αδικήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Το ένα περιστατικό στο Παρίσι και το άλλο στο νησί St Barts όπου ο εκατομμυριούχος είχε ξενοδοχείο.

Who Is David Matthews? Spencer Matthews’ Dad And Pippa Middleton’s Father-in-law Facing Second Rape Allegation https://t.co/kBT9FeazZh pic.twitter.com/V1LJ7xlvPH

— thegirlsun (@thegirlsun21) June 22, 2018