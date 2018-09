Πήρε το τιμόνι από τον μεθυσμένο οδηγό ταξί και γύρισε σπίτι από το αεροδρόμιο

Ο Surya Oruganti είχε καλέσει ταξί της Uber για να γυρίσει σπίτι από το Bengaluru International Airport. Όταν έφτασε το ταξί, ο Surya παρατήρησε ότι ο οδηγός δεν ήταν αυτός στην εφαρμογή και ήταν μεθυσμένος.

Αφού διαπίστωσε πως ο αριθμός του ταξί ήταν ο ίδιος με αυτόν στην εφαρμογή, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να οδηγήσει το ταξί μέχρι το σπίτι του.

«Η επιστροφή μου από το αεροδρόμιο Bangalore δεν ήταν ακριβώς ό,τι περίμενα. Ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και κοιμισμένος. Έπρεπε να οδηγήσω σπίτι» ήταν το μήνυμα που έστειλε στη γραμμή εξυπηρέτησης της Uber.

@Uber_India, the ride back from Bangalore airport was not quite what I expected. The driver was drunk and drowsy. I had to pull the car over to the side and I drove all the way home. Pic with the driver in the rider seat passed out.

You need to fix this @Uber , @Uber_Support pic.twitter.com/G7LB0caeTM

— Surya Oruganti (@suryaoruganti) September 9, 2018