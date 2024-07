Πίτερ Διαμαντής: Ο ελληνοαμερικανός που βρέθηκε στον μεγαλοπρεπή «γάμο της χρονιάς» στην  Ινδία

Παγκόσμιες προσωπικότητες, μεγιστάνες, πολιτικοί έδωσαν το παρών στην Ινδία για τον πολυσυζητημένο γάμο του Anant Ambani, γιου του πλουσιότερου ανθρώπου της Ασίας, Mukesh Ambani και της αρραβωνιαστικιάς του, Radhika Merchant.

Ο «γάμος της χρονιάς» όπως έχει ήδη χαρακτηριστεί στην Ινδία, πραγματοποιήθηκε στο οικογενειακό συνεδριακό κέντρο με χωρητικότητα άνω των 16.000 ατόμων «Jio World Convention Centre» στη Βομβάη και στον πολυτελή 27 ορόφων πύργο της οικογένειας, το οποίο είναι το ακριβότερο ακίνητο στο κόσμο, μετά το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ανάμεσα σε εκείνους που προσκλήθηκαν έχοντας παραλάβει ένα μικροσκοπικό ναό με χρυσά είδωλα ινδουιστικών θεών είναι οι πρώην πρωθυπουργοί της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και Μπόρις Τζόνσον (και ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco,Amin H. Nasser. Επίσης σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στη λίστα συγκαταλέγονται η οικογένεια Καρντάσιαν, η Adele, η Lana Del Rey, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Drake.

Ένας τέτοιος χλιδάτος γάμος, δε θα μπορούσε να μην έχει και ελληνικό στοιχείο. Κι αυτό γιατί προσκλητήριο έλαβε και μία εξίσου σημαντική προσωπικότητα με ελληνικές ρίζες, ο Πίτερ Διαμαντής.

Spectacular visual show here in Mumbai at the Ambani wedding. Here with PM Modi, hundreds of CEOs, Bollywood stars, spiritual leaders… My first Indian wedding… Wow! pic.twitter.com/VS5rAYIow0