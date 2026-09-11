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Πιθανό πλήγμα στον πετρελαιαγωγό East – West της Σαουδικής Αραβίας – Δορυφορικές ενδείξεις για μεγάλη φωτιά

Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Iran Flash News στο Χ, τα ευρήματα ενδέχεται να συνδέονται με πλήγμα των Χούθι της Υεμένης στον στρατηγικής σημασίας αγωγό
Πιθανό πλήγμα στον πετρελαιαγωγό East – West της Σαουδικής Αραβίας – Δορυφορικές ενδείξεις για μεγάλη φωτιά
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Δορυφορικές εικόνες και δεδομένα ανίχνευσης πυρκαγιών εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο οι Χούθι της Υεμένης, να έπληξαν τον στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγό East–West της Σαουδικής Αραβίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, τη Saudi Aramco ή τους ίδιους τους Χούθι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Iran Flash News στο Χ, τα δορυφορικά δεδομένα δημιουργούν υπόνοιες ότι οι Χούθι της Υεμένης ενδέχεται να έπληξαν απευθείας τον αγωγό στην έρημο, νοτιοανατολικά της Μεδίνας στη Σαουδική Αραβία.

Ένα μεγάλο νέφος καπνού – μήκους σχεδόν 100 χιλιομέτρων – και θερμικές ανωμαλίες που παρέμειναν ενεργές επί τουλάχιστον οκτώ ώρες καταγράφηκαν πάνω από την έρημο, κατά μήκος της ευρύτερης διαδρομής του πετρελαιαγωγού προς την περιοχή Mahd adh-Dhahab.

Παράλληλα, το σύστημα FIRMS της NASA κατέγραψε στην περιοχή συγκεντρωμένες θερμικές ανωμαλίες. Το FIRMS παρέχει δορυφορικά δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για την ανίχνευση ενεργών πυρκαγιών. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν μπορούν από μόνα τους να προσδιορίσουν τι ακριβώς καίγεται ούτε να επιβεβαιώσουν ποιος προκάλεσε το περιστατικό.

Η ανάρτηση επικαλείται εικόνες του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-3.

Ο αγωγός East–West, γνωστός και ως Petroline, μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Abqaiq, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, προς το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα. Αποτελεί τη βασική χερσαία εναλλακτική οδό του βασιλείου για εξαγωγές πετρελαίου που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

Η φωτιά καταγράφεται σε μια περίοδο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, με τις προηγούμενες ημέρες οι Χούθι να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον σαουδαραβικών πόλεων και ενεργειακών εγκαταστάσεων, προκαλώντας πυρκαγιές και τραυματισμούς.

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