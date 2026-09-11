Αυστρία: Η ανατριχιαστική περιγραφή του 51χρονου για τον θάνατο της συζύγου μετά από βιασμό – «Την δούλεψα πλήρως»

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα από την υπόθεση συστηματικού βιασμού και θανάτου της 39χρονης, στην Αυστρία. Κατηγορούμενος ο 51χρονος σύζυγός της ο οποίος φέρεται να εξέδιδε την σύζυγό του για 500 ευρώ την φορά.

Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή, μέσα σε λίμνη αίματος, μέσα σε σπίτι στην Αυστρία, στις 26 Ιουνίου. Από εκείνη τη στιγμή διεξάγονται έρευνες για τις συνθήκες θανάτου της, μιας και βρέθηκαν συνομιλίες στο κινητό του συζύγου της που προσπαθούσε να «πουλήσει» την σύζυγό του για χρήματα. Η ιστορία μοιάζει με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό καθώς και σε αυτήν την περίπτωση, ο 51χρονος οδηγός φορτηγού νάρκωνε την σύζυγό του για να μην αντιδρά κατά τους βιασμούς της.

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Η εφημερίδα Kronen, μετέδωσε σήμερα τα όσα κατέθεσε η μικρότερη αδελφή του 51χρονου. Ανέφερε στις αρχές την σοκαριστική ομολογία του για το έγκλημα.

«Πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ», φέρεται να της είπε. Όταν τον ρώτησε πώς ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο, εκείνος της απάντησε: «την είχα “πάρει” κανονικά, την είχα “δουλέψει” πλήρως. Έτσι όπως γινόταν πάντα».

Η αδελφή του 51χρονου κατέθεσε ακόμα πως έβλεπε «παράξενους άνδρες να μπαίνουν και να βγαίνουν από το σπίτι του ζευγαριού». Υποστήριξε δε πως ο αδελφός της ομολόγησε και ότι εξέδιδε την σύζυγό του για 500 ευρώ.

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«Μου έδειξε φωτογραφίες της στο κινητό του και μου είπε ότι εκείνη απέφερε 500 ευρώ ανά συνάντηση. Έτσι χρηματοδοτούσαν τη ζωή τους μαζί. Το αν το έκανε με τη θέλησή της, δεν μπορώ να το πω», ανέφερε.

Κατά τις συνομιλίες που βρέθηκαν στο κινητό του, ο 51χρονος αποκαλούσε σε έναν συνομήλικό του την σύζυγό του ως «νεκρό κρέας» ή «βρώμικο μικρό».

Και ο δεύτερος άνδρας φέρεται να εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά την άτυχη γυναίκα.

«Ο τρόπος που γκρίνιαζε τις προάλλες ήταν απίστευτος»

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ είναι τα μηνύματα των ανδρών σχετικά με την έξαψη που ένιωθαν όταν άκουγαν την 39χρονη να ενοχλείται από τα όσα γίνονταν ενώ ήταν ναρκωμένη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία, ο 51χρονος έλεγε «θα τη μεθύσω καλά. Μετά θα μπορέσεις να την πάρεις ξανά άγρια. Ο τρόπος που γκρίνιαζε τις προάλλες ήταν απίστευτος».

Οι εισαγγελείς μέχρι στιγμής κατηγορούν μόνο τον 51χρονο σύζυγό της για την πράξη που προκάλεσε τον θάνατό της.

Ο δεύτερος 51χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και να έχει εκφράσει μεταμέλεια.

Ο 51χρονος σύζυγος της άτυχης γυναίκας κινδυνεύει με ποινή κάθειρξης από 10 έως 20 χρόνια ή ακόμη και ισόβια χωρίς να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.