Κόσμος

Σίλια Φλόρες: Η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο κατέθεσε αίτημα για αποφυλάκιση λόγω προβλημάτων υγείας

Ο συνήγορός της επικαλείται καρδιακά προβλήματα και ζητά την κράτησή της σε τόπο προσωρινής διαμονής της στις ΗΠΑ, υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους
Σίλια Φλόρες
H Σίλια Φλόρες που συνελήφθη μαζί με τον Νικολάς Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ / AP Photo/Ariana Cubillos, File)
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Αίτημα να αποφυλακιστεί λόγω προβλημάτων υγείας, κατέθεσε η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο που επίσης φυλακίστηκε για διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ.

Η Σίλια Φλόρες παραμένει στην ίδια φυλακή με τον Νικολάς Μαδούρο, στη Νέα Υόρκη. Ο συνήγορός της, Μαρκ Ντόνελι, σε έγγραφο που υπέβαλε στην αμερικανική δικαιοσύνη την Τετάρτη, ανέφερε πως πριν την αιχμαλώτισή της από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην αρχή της χρονιάς, η 69χρονη ήταν «καλά στην υγεία της» και «δεν υποβαλλόταν σε καμιά μακρόχρονη θεραπεία, πέρα από μια μηνιαία ένεση».

Φυλακισμένη σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν, έχει παρουσιάσει ωστόσο σοβαρά καρδιακά προβλήματα, που απαιτούν εξέταση της στεφανιαίας και πιθανόν επέμβαση, σύμφωνα με την υπεράσπισή της.

Κρίνοντας ότι οι συνθήκες ζωής της στη φυλακή δεν επιτρέπουν την συγκεκριμένη θεραπεία, ο συνήγορος ζητεί την κράτησή της σε τόπο προσωρινής διαμονής της στις ΗΠΑ, με την τήρηση εξαιρετικά αυστηρών περιοριστικών μέτρων όπως φρούρησή της από ένοπλους φύλακες 24 ώρες το 24ωρο, ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατάσχεση του διαβατηρίου της.

Μετά την αιχμαλώτισή τους στην αιματηρή επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και τη φυλάκισή τους την 3η Ιανουαρίου, ο 63χρονος πρώην αρχηγός του κράτους, κι η πρώην πρώτη κυρία άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες για διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει «αιχμάλωτος πολέμου» των ΗΠΑ.

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