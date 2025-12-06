Πίτμπουλ σκότωσαν παππού και την τριών μηνών εγγονή του στο Τενεσί – Γλίτωσε η μητέρα της μικρής

Ο παππούς και η μόλις τριών μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι που ζούσαν, μετά τη φονική επίθεση των 7 πίτμπουλ που έμεναν μαζί τους στο διαμέρισμα. Η διπλή τραγωδία έχει αναστατώσει το Τενεσί των ΗΠΑ, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τους λόγους που τα σκυλιά κινήθηκαν με τόση αγριότητα κατά μελών της οικογένειας.

Η τραγωδία στο Τενεσί σημειώθηκε την Τετάρτη (03-12-2025) κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Παππούς και εγγονή βρίσκονταν στο σπίτι, όταν κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό πως οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σκοτώσουν τα 7 πίτμπουλ όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, για να προχωρήσουν στα ενδότερα. Η μητέρα του ανήλικου θύματος σώθηκε τραυματισμένη.

Τα πίτμπουλ είχαν απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν την τοπική κοινωνία στο Τενεσί. Ο γείτονας Μπράιαν Κίρμπι, ο οποίος είχε δει τα ίδια σκυλιά να σκοτώνουν τη γάτα του μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ότι βρήκε την τραυματισμένη μητέρα του βρέφους να φωνάζει στους δρόμους. Παρά τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί ζώα της γειτονιάς, ο Κίρμπι δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι τα σκυλιά θα έκαναν επίθεση σε ανθρώπους. «Δεν πιστεύω ότι αυτό έγινε με πρόθεση. Νομίζω ότι απλά οι άνθρωποι έχουν ζώα και πρέπει να τα κρατούν καλύτερα», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Θύματα της επίθεσης των πίτμπουλ είναι ο 50χρονος Τζέιμς Αλέξαντερ Σμιθ και η εγγονή του. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν τα σκυλιά. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι το βρέφος είχε ήδη ξεψυχήσει.

Η Ρεβέκα Άνταμς, που ζει απέναντι από το σπίτι της οικογένειας, είπε ότι η μητέρα του βρέφους φώναζε «το μωρό μου» όταν οι αρχές έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την Άνταμς, τα πιτμπουλ της οικογένειας συχνά έσπαγαν τον φράχτη και έκαναν επιθέσεις σε άλλα ζώα της γειτονιάς. «Τα είχα δει να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έκαναν το ίδιο με τα παιδιά», δήλωσε η Άνταμς.

Οι Αρχές στο Τενεσί προσπαθούν να διαπιστώσουν τα αίτια της φονικής επίθεσης των πίτμπουλ, την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει ανάστατη από τα όσα έγιναν.