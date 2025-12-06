Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πίτμπουλ σκότωσαν παππού και την τριών μηνών εγγονή του στο Τενεσί – Γλίτωσε η μητέρα της μικρής

Τα 7 πίτμπουλ εγκλώβισαν παππού και εγγονή στο διαμέρισμα και η κατάληξη ήταν τραγική
Τα θύματα της τραγωδίας στο Τενεσί
Τα θύματα της τραγωδίας στο Τενεσί

Ο παππούς και η μόλις τριών μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι που ζούσαν, μετά τη φονική επίθεση των 7 πίτμπουλ που έμεναν μαζί τους στο διαμέρισμα. Η διπλή τραγωδία έχει αναστατώσει το Τενεσί των ΗΠΑ, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τους λόγους που τα σκυλιά κινήθηκαν με τόση αγριότητα κατά μελών της οικογένειας.

Η τραγωδία στο Τενεσί σημειώθηκε την Τετάρτη (03-12-2025) κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Παππούς και εγγονή βρίσκονταν στο σπίτι, όταν κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό πως οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σκοτώσουν τα 7 πίτμπουλ όταν έφτασαν στο διαμέρισμα, για να προχωρήσουν στα ενδότερα. Η μητέρα του ανήλικου θύματος σώθηκε τραυματισμένη.

Τα πίτμπουλ είχαν απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν την τοπική κοινωνία στο Τενεσί. Ο γείτονας Μπράιαν Κίρμπι, ο οποίος είχε δει τα ίδια σκυλιά να σκοτώνουν τη γάτα του μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ότι βρήκε την τραυματισμένη μητέρα του βρέφους να φωνάζει στους δρόμους. Παρά τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί ζώα της γειτονιάς, ο Κίρμπι δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι τα σκυλιά θα έκαναν επίθεση σε ανθρώπους. «Δεν πιστεύω ότι αυτό έγινε με πρόθεση. Νομίζω ότι απλά οι άνθρωποι έχουν ζώα και πρέπει να τα κρατούν καλύτερα», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Θύματα της επίθεσης των πίτμπουλ είναι ο 50χρονος Τζέιμς Αλέξαντερ Σμιθ  και η εγγονή του. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν τα σκυλιά. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι το βρέφος είχε ήδη ξεψυχήσει.

Η Ρεβέκα Άνταμς, που ζει απέναντι από το σπίτι της οικογένειας, είπε ότι η μητέρα του βρέφους φώναζε «το μωρό μου» όταν οι αρχές έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας.

Σύμφωνα με την Άνταμς, τα πιτμπουλ της οικογένειας συχνά έσπαγαν τον φράχτη και έκαναν επιθέσεις σε άλλα ζώα της γειτονιάς. «Τα είχα δει να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έκαναν το ίδιο με τα παιδιά», δήλωσε η Άνταμς.

Οι Αρχές στο Τενεσί προσπαθούν να διαπιστώσουν τα αίτια της φονικής επίθεσης των πίτμπουλ, την ώρα που η τοπική κοινωνία παραμένει ανάστατη από τα όσα έγιναν. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
101
75
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
ΗΠΑ: Ελεύθερος σκοπευτής της Ακτοφυλακής εξουδετερώνει ταχύπλοο με κοκαΐνη στον Ειρηνικό – Εντυπωσιακό βίντεο από την επιχείρηση
Ένα θεαματικό βίντεο δείχνει ελικόπτερο της αμερικανικής ακτοφυλακής να πυροβολεί με απόλυτη ακρίβεια τις μηχανές ενός «go-fast» σκάφους που μετέφερε πάνω από 9 τόνους κοκαΐνης
Στιγμιότυπο από το βίντεο που δείχνει τον ελεύθερο σκοπευτή να πυροβολεί το σκάφος των λαθρεμπόρων
Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί και 14 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο
Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι τρία παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, ενώ προειδοποιεί για τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούν τα παράνομα καταστήματα πώλησης αλκοόλ
Αστυνομία στη Νότια Αφρική
Αυστραλία: Μαζικές εκκενώσεις λόγω των εντεινόμενων πυρκαγιών στη Νέα Νότια Ουαλία
Οι αρχές καλούν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες, τροφοδοτούμενες από ακραίο κύμα καύσωνα, απειλούν πυκνοκατοικημένες περιοχές βόρεια του Σίδνεϊ
Σπίτια καίγονται στην Αυστραλία
Ουκρανία: Η «σαρκοφάγος» του Τσερνόμπιλ υπέστη ζημιά μετά από πλήγμα drone – «Έχει χάσει τη βασική λειτουργία περιορισμού της ραδιενέργειας» λέει η ΔΟΑΕ
Ο προστατευτικός θόλος του κατεστραμμένου αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ, ο οποίος είχε κατασκευαστεί για να αποτρέπει οποιαδήποτε διαρροή ραδιενέργειας, υπέστη ζημιά από drone
Η νέα δομή ασφαλούς περιορισμού (NSC) πάνω από την παλιά σαρκοφάγος που καλύπτει τον κατεστραμμένο τέταρτο αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ
Newsit logo
Newsit logo