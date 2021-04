Δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους ο Πρίγκιπας Κάρολος και η Δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα βλέποντας την θάλασσα από λουλούδια στο Marlborough House που είχαν αφήσει πολίτες στην μνήμη του Πρίγκιπα Φίλιππου.

Τα λουλούδια αλλά και τα σημειώματα ήταν άπειρα και πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν εκεί από το Παλάτι του Μπάκινγχαμ. Τόσο ο Κάρολος όσο και η Καμίλα ήταν συντετριμμένοι σύμφωνα και με την DailyMail.

Flowers and condolences from outside Buckingham Palace and within @theroyalparks have been moved to the gardens.



Members of the public may wish to consider making a donation to a charity of their choice, and an online Book of Condolence can be found on https://t.co/zistqp88H5. pic.twitter.com/geQJtI5fFd