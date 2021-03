Επίθεση στον αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε απαράδεκτες τις αναφορές του Τζο Μπάιντεν για τον Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ταιριάζουν σε έναν πρόεδρο».

Δείτε την δήλωση Ερντογάν

US 'strategic NATO ally' #Turkey's President #Erdogan sides with President #Putin against @POTUS, says Biden's remarks are unbecoming for a US President. pic.twitter.com/X0umkbwXOR