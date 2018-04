Ποια Beyonce; Απολαύστε την Briyonce!

Μια κοπέλα, με το ψευδώνυμο Briyonce, ανέβασε ένα απολαυστικό βίντεο στο οποίο μιμείται κάθε κίνηση της Beyonce σε μια από τις εμφανίσεις της στο Coachella. Η υπέροχη Briyonce δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από την Queen B σε ότι αφορά στην κίνηση. Γράφει μάλιστα με χιούμορ: «Αν νομίζατε ότι θα καθίσω και θα μάθω χορογραφία σα να ημουν η αντικαταστάτρια της Beyonce ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ!»

If you thought I was about to sit here, learn choreo & dance like I’m one of Beyoncé's backup dancer… YOU’RE ABSOLUTELY RIGHT!😂👌🏾🔥#BeyChella pic.twitter.com/157vovRFjG

