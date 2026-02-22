Ποιος ήταν ο βαρόνος των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» που σκοτώθηκε από τον στρατό στο Μεξικό και πυροδότησε άγρια επεισόδια

Ο βαρόνος των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός με το προσωνύμιο «Ελ Μέντσο», σκοτώθηκε σε επιχείρηση του στρατού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές στο Μεξικό, η κυβέρνηση του οποίου εντείνει τις πιέσεις στα καρτέλ, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επέμβαση.

Το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι σε ανταλλαγή πυρών στην πολιτεία Χαλίσκο, ο Οσεγκέρα τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε κατά την αεροδιακομιδή του στην Πόλη του Μεξικού. Το υπουργείο επισήμανε ότι οι αμερικανικές αρχές παρείχαν «πρόσθετες πληροφορίες» στις αντίστοιχες μεξικανικές.

Η επιχείρηση του στρατού πυροδότησε ένα κύμα βίας, με πυρπολήσεις αυτοκινήτων και ενόπλους να κλείνουν αυτοκινητόδρομους σε τουλάχιστον έξι πολιτείες.

This is Mexico today



These drug cartels are the real enemy of the U.S., not Iran, not Russia



They are ruthless criminals who torture and kill to ship drugs that kill even more people globally



The scum of the scum



pic.twitter.com/58C0LB3Gkg https://t.co/5BlWgZIjgI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 22, 2026

Ο 59χρονος πρώην αστυνομικός ήταν ο ηγέτης του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), που πήρε το όνομά του από την πολιτεία του δυτικού Μεξικού όπου βρίσκεται και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, η Γκουαδαλαχάρα. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα το CJNG μετατράπηκε σε διεθνή εγκληματική επιχείρηση που ανταγωνιζόταν τους πρώην συμμάχους της, το καρτέλ Σιναλόα, τη συμμορία του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν που σήμερα κρατείται σε αμερικανικές φυλακές.

Η επιχείρηση εναντίον του Οσεγκέρα ακολούθησε τις πιέσεις που ασκούσε η κυβέρνηση Τραμπ σε εκείνη της Μεξικανής προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ ώστε να εντείνει την καταστολή των διακινητών ναρκωτικών, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα παρέμβαιναν ευθέως στο Μεξικό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λάνταου χαρακτήρισε «σημαντική εξέλιξη» για τις ΗΠΑ, το Μεξικό και όλη τη Λατινική Αμερική τον θάνατο του Οσεγκέρα.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική νίκη στον πόλεμο του Μεξικού εναντίον των καρτέλ που ευθύνονται για τη διακίνηση κοκαΐνης και φεντανύλης αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Αναμένεται ωστόσο παράλληλα ότι θα πυροδοτήσει κύμα βίας σε όλο το Μεξικό.

«Θα υπάρξει απίστευτα πολλή βία, είπε η Βάντα Φελμπάμπ-Μπράουν, ειδική στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Συνέκρινε τον Οσεγκέρα με άλλους βαρόνους που συνελήφθησαν ή σκοτώθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως τον Γκουσμάν και τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάντα, και οι δύο του καρτέλ Σιναλόα.

The CJNG (Jalisco New Generation Cartel) is setting vehicles and public buses on fire in Guadalajara, Mexico. pic.twitter.com/JBj78U1XYT — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο Πάμπλο Λέμους Ναβάρο προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση. Η πρεσβεία των ΗΠΑ κάλεσε επίσης τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Μεξικό να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα να καίγονται και πυκνός, μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό, στους δρόμους του Χαλίσκο. Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένοπλοι απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους σε τουλάχιστον έξι πολιτείες, ιδίως στα βόρεια και τα δυτικά.

CJNG Cartel Members have launched mass attacks across Mexico after their leader was taken out in a special operation. I edited this compilation together so you can see how bad it really is! pic.twitter.com/UQkhHePnE1 — Matt Wallace (@MattWallace888) February 22, 2026

Η αεροπορική εταιρεία Air Canada ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις της για το Πουέρτο Βαγιάρτα του Χαλίσκο, ένα δημοφιλές θέρετρο για Καναδούς και Αμερικανούς τουρίστες. Οι εταιρείες United Airlines και American Airlines ανέστειλαν επίσης τις πτήσεις τους για το Πουέρτο Βαγιάρτα και την Γκουαδαλαχάρα.

Συνολικά, στην επιχείρηση του στρατού σκοτώθηκαν επτά μέλη του καρτέλ και τραυματίστηκαν τρεις στρατιώτες. Άλλα δύο μέλη του «Χαλίσκο Νέα Γενία» συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκαν και διάφορα όπλα, όπως εκτοξευτήρες ρουκετών, ικανοί να καταρρίπτουν αεροσκάφη και να καταστρέφουν θωρακισμένα οχήματα.

Το CJNG είναι ένα από τα βιαιότερα καρτέλ του Μεξικού, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ που εκτιμά ότι «δρα σε όλο σχεδόν το Μεξικό» και, εκτός της διακίνησης ναρκωτικών, ασχολείται με εκβιασμούς, διακίνηση ανθρώπων, κλοπές πετρελαίου και μεταλλευμάτων και εμπόριο όπλων.

«Βίαιος εκ φύσης»

Ο Χοσέ Ρεβέλες, συγγραφέας ειδικευμένος στο θέμα της διακίνησης ναρκωτικών, περιέγραψε τον «Ελ Μέντσο» ως έναν άνδρα «βίαιο εκ φύσης» που δεν φοβόταν να συγκρουστεί ευθέως με τις αρχές, όταν τα άλλα καρτέλ περνούσαν στην άμυνα. Έτσι, στις 20 Ιουνίου 2020, εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον του νυν ομοσπονδιακού υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας, Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, που τότε ήταν αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας. Ο Αρφούτς τραυματίστηκε, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών και δύο σωματοφύλακές του.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο «Ελ Μέντσο» δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τα καρτέλ που ήλεγχαν τα σύνορα με τις ΗΠΑ. Στράφηκε τότε σε άλλες αγορές. «Η Ευρώπη, η Ασία, η Αφρική, ακόμη και η Αυστραλία, δεν ήταν τόσο διεκδικούμενες από τους Μεξικανούς και, εκεί, τα ναρκωτικά πληρώνονται ακριβότερα», εξήγησε ο Ρεβέλες.

Ο Οσεγκέρα «πρόσεχε πολύ να μην εκτίθεται δημοσίως, γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για τη ζωή του», πρόσθεσε.

Στη λίστα των καταζητούμενων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εικονίζεται ένας άνδρας με γωνιώδες πρόσωπο καλοχτενισμένα μαλλιά και λεπτό μουστάκι. Αντιθέτως, σε μια αφίσα της αμερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) του 1989 εμφανίζεται με κατσαρά μαλλιά και πιο τραχιά χαρακτηριστικά.

Mexican authorities say Nemesio Oseguera Cervantes, head of the Jalisco New Generation Cartel, was killed in a security operation. pic.twitter.com/Lt1Q4Jm7WV — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026

Ο Οσεγκέρα γεννήθηκε το 1966 σε ένα φτωχό χωριό στα κακοτράχαλα και διαβόητα για την ανομία τους βουνά της πολιτείας Μιτσοακάν. Εκεί, η καλλιέργεια παπαρούνας και μαριχουάνας συναγωνιζόταν επί δεκαετίες την παραγωγή αβοκάντο. Όταν ήταν μικρός δούλευε στα χωράφια και αργότερα αναζήτησε την τύχη του στις ΗΠΑ, όπου οι εισαγγελείς λένε ότι ενεπλάκη σε εμπόριο ηρωίνης. Έπειτα από μερικά χρόνια συνελήφθη και εξέτισε ποινή φυλάκισης στις ΗΠΑ Απελάθηκε στο Μεξικό, όπου αρχικά εντάχθηκε στην αστυνομία και κατόπιν στο καρτέλ Μιλένιο, έναν «δορυφόρο» του καρτέλ Σιναλόα. Εκεί, αναλάμβανε αποστολές ως «σικάριο» ή πληρωμένος δολοφόνος του καρτέλ.

Αφού απέτυχε να αναλάβει την ηγεσία του Μιλένιο, κήρυξε τον πόλεμο στο καρτέλ Σιναλόα και ίδρυσε το CJNG σε συνεργασία με μια τοπική συμμορία που ξέπλενε βρόμικο χρήμα. Επί χρόνια, πλήρωνε αστυνομικούς για να τον καλύπτουν ενώ δρούσε σχεδόν ατιμώρητος στο Χαλίσκο. Επιδίωξε επίσης να αποκτήσει και πολιτική προστασία. «Το CJNG ήταν από τους μεγαλύτερους αγοραστές πολιτικών και πολιτικών εκστρατειών, γεγονός που του χάρισε μια τεράστια κοινωνική βάση», είπε ο Εντγκάρντο Μπουσκάγλια, ειδικός του Πανεπιστήμιου Κολούμπια στο οργανωμένο έγκλημα. Επισημαίνοντας πόσο εύκολα κέρδιζε την υποστήριξη του κόσμου, ο Μπουσκάγλια θύμισε τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, όταν ο κόσμος έκανε ουρά για να παραλάβει δέματα με τρόφιμα, που έφεραν το λογότυπο του CJNG, από τα χέρια ανδρών του καρτέλ και όχι από κυβερνητικούς υπαλλήλους.

«Σε σύγκριση με τη μεξικανική κυβέρνηση, ήταν η λιγότερο κακή επιλογή», σχολίασε.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από το 2006 έχουν χάσει τη ζωή τους στο Μεξικό 450.000 άνθρωποι και περισσότεροι από 100.000 αγνοούνται σε βίαια επεισόδια που συνδέονται με τα καρτέλ.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία μετά την στρατιωτική επιχείρηση και τον θάνατο τουΝεμέσιο Οσεγκέρα.

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», υπογραμμίζει η πρόεδρος του Μεξικού σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, αφότου ένοπλοι απέκλεισαν αρκετούς δρόμους και πυρπόλησαν επιχειρήσεις στις πολιτείες Χαλίσκο, Μιτσοακάν, Γκουαναχουάτο, Πουέμπλα και Σιναλόα.