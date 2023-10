Το Ισραήλ βομβάρδισε τα αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι στη Συρία, μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και αν αυτές οι αναφορές ισχύουν, τότε εντείνεται ξανά ο φόβος για εμπλοκή περισσότερων χωρών στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει κατά της Χαμάς από το περασμένο Σάββατο 7 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας ανέφεραν σήμερα Πέμπτη (12.10.2023) ότι οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν τα αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλέπι, τα οποία τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Την ίδια ώρα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας ανέφεραν ότι οι αντιαεροπορικές δυνάμεις της χώρας χρησιμοποιήθηκαν στα αεροδρόμια για να αντιμετωπίσουν τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Στόχος φέρεται να ήταν οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Συρίας, για να αποτραπεί η άφιξη αεροπλάνων – πιθανότατα μεταγωγικών – από το Ιράν, που μετέφεραν όπλα και εφόδια με προορισμό τη Χαμάς ή άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις.

BREAKING:



The Israel Air Force struck Damascus International Airport in Syria just minutes a plane with Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian on board.



Instead of landing, the plane is now heading home to Tehran pic.twitter.com/xBkCZEUlNT