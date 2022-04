Τον γύρο των social media κάνει η ιστορία της Yana, ενός 10χρονου κοριτσιού που πληρώνει πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόκειται για ένα παιδάκι, που προσπαθώντας μαζί με την μητέρα της να διαφύγει, χτυπήθηκε από πυραύλους της Ρωσίας.

Η μικρή Yana, ένα από τα πολλά παιδιά-θύματα του πολέμου στην Ουκρανία, έχασε σε μια στιγμή την μανούλα της και τα δυο της πόδια. Το 10χρονο κοριτσάκι βρισκόταν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, σε μια απεγνωσμένη απόπειρα της οικογένειάς της να αποδράσει από τη φρίκη των εχθροπραξιών. Δεν κατάφεραν όμως ποτέ, καθώς πύραυλοι της Ρωσίας χτύπησαν τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Την ιστορία της 10χρονης έκανε γνωστή στο Twitter o ανταποκριτής του Sky News στην Ουκρανία, Μαρκ Στόουν. Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος ανέβασε και μια φωτογραφία του κοριτσιού με κρυμμένο το πρόσωπό του από μια συσκευή κινητού τηλεφώνου.

