Αδειάζουν ολόκληρα χωριά της Ουκρανίας, μετά τα «δημοψηφίσματα» που έγιναν σε τέσσερις περιοχές της χώρας από τη Ρωσία για την προσάρτησή τους στην επικράτειά της, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι «είναι αστείο. Κανείς δεν ψήφισε, ωστόσο βγήκαν τα αποτελέσματα».

Ο Λιουμπόμιρ Μπόικο, 43 ετών από το Γκόλο Πρίσταν, ένα χωριό στην υπό ρωσική κατοχή επαρχία της Ουκρανίας, της Χερσώνας, βρέθηκε σήμερα (28.9.2022) έξω από γραφείο αρωγής του ΟΗΕ με την οικογένειά του, σε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων. Είναι ένας από τους πολλούς που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, μετά τα δημοψηφίσματα.

Παράλληλα, η Ρωσία ετοιμάζεται να προσαρτήσει ένα τμήμα των ουκρανικών εδαφών στο μέγεθος της Πορτογαλίας αφού πραγματοποίησε, αυτό που χαρακτήρισε, δημοψηφίσματα σε τέσσερις κατεχόμενες επαρχίες.

Όμως, οι Ουκρανοί που κατάφεραν να διαφύγουν, περιγράφουν μια διαδικασία που θα μπορούσε να είναι αστεία, αν δεν ήταν τόσο απειλητική. «Μπορούν να ανακοινώσουν ό,τι θέλουν. Κανείς δεν ψήφισε στο δημοψήφισμα εκτός από λίγους ανθρώπους που άλλαξαν πλευρές. Πήγαν από σπίτι σε σπίτι, αλλά κανείς δεν βγήκε έξω», δήλωσε ο Μπόικο.

Ο ίδιος, η σύζυγός του και τα δύο τους παιδιά, είχαν φθάσει στο κέντρο αρωγής στον χώρο στάθμευσης ενός καταστήματος στην υπό ουκρανικό έλεγχο πόλη της Ζαπορίζια την προηγούμενη ημέρα, αφού περίμεναν για 2 ημέρες πριν οι ρωσικές δυνάμεις τους επιτρέψουν να περάσουν από το τελευταίο σημείο ελέγχου.

Αυτοί που εγκαταλείπουν εδάφη υπό ρωσική κατοχή λένε ότι το λεγόμενο δημοψήφισμα έγινε από άνδρες με όπλα που εξανάγκαζαν τους κατοίκους να ρίξουν την ψήφο τους σε κάλπες στη μέση του δρόμου. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ότι, μόλις η Μόσχα κηρύξει το έδαφος αυτό τμήμα της Ρωσίας, θα αρχίσει αμέσως να εξαναγκάζει άνδρες να πολεμήσουν με τις δυνάμεις της.

Προς το παρόν, οι ρωσικές δυνάμεις αφήνουν κάποιους πολίτες να φεύγουν από τα κατεχόμενα τμήματα των επαρχιών της Χερσώνας και της Ζαπορίζια μέσω του μοναδικού σημείου ελέγχου. Κανείς δεν γνωρίζει για πόσο καιρό θα μείνει ανοικτή η δίοδος αυτή, ιδιαίτερα για άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία.

Mobile "referendum". It is always more convenient to vote when two soldiers with machine guns are knocking at your apartment. Zaporizhzhia region pic.twitter.com/4DPihwwnFw