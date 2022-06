Τουλάχιστον 11 είναι οι νεκροί και 58 οι τραυματίες από την επίθεση των ρωσικών δυνάμεων με πυραύλους σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας.

Η επίθεση με πυραύλους από τη Ρωσία έγινε στο εμπορικό κέντρο νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (27.6.2022), την ώρα που βρίσκονταν περίπου 1.000 άνθρωποι σε αυτό, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για 2 νεκρούς και 20 τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Όμως, ο τραγικός απολογισμός ανεβαίνει συνεχώς και μέχρι τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) έχουν εντοπιστεί 11 νεκροί ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 58.

«Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τον αριθμό των θυμάτων», δήλωσε νωρίτερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και καταδίκασε τη Ρωσία ότι επιτέθηκε σε σημείο που «δεν αποτελούσε κίνδυνο για τον ρωσικό στρατό. Καμία στρατηγική αξία. Μόνο η προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή».

While Americans are busy discussing reproductive rights, #russia escalated the war in #Ukraine. Over 100 missiles struck the country over the weekend. Today: shopping mall with 1000+ people has been hit in #Kremenchuk. Please #StandwithUkraine — RT! https://t.co/MhlkFVU97Q pic.twitter.com/9CHVr691wD — Larissa Doroshenko 🇺🇦 (@doroshishka) June 27, 2022

Το κτήριο τυλίχθηκε στις φλόγες και οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο ΟΗΕ και η Βρετανία καταδίκασαν την πολύνεκρη επίθεση και τον «σαδισμό» του Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Χρειαζόμαστε αντιπυραυλική άμυνα»

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία, η οποία αρνείται ότι στοχεύει σκόπιμα αμάχους.

«Χρειαζόμαστε περισσότερα όπλα για να προστατεύσουμε τον λαό μας, χρειαζόμαστε αντιπυραυλική άμυνα», δήλωσε ο Άντριι Γιερμάκ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου. Ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί να είχε τρία κίνητρα για την επίθεση.

«Το πρώτο, αναμφίβολα, είναι να σπείρει τον πανικό, το δεύτερο είναι να… καταστρέψει τις υποδομές μας και το τρίτο είναι να… αυξήσει το διακύβευμα για να ωθήσει την πολιτισμένη Δύση να καθίσει ξανά στο τραπέζι για συνομιλίες», είπε.

I am now in #Kremenchuk, at the site of the tragedy.



The whole world should see #RussianWarCrimes in #Ukraine.



English subtitles pic.twitter.com/e0DoocnTNu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 27, 2022

Η Ρωσία, η οποία κατέλαβε την πόλη Σεβεροντονέτσκ στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας το Σαββατοκύριακο μετά από επίθεση εβδομάδων, έχει εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις σε στόχους σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες.

As of now 8 bodies were taken out of the debris and one wounded person died in hospital in #Kremenchuk.



Territorial guards have joined the rescuers to clear out debris. #UkraineRussiaWar #StopPutinNOW pic.twitter.com/22OXUwttju — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 27, 2022

Χθες Κυριακή, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα εννιαώροφο κτίριο κατοικιών και ένα κτιριακό συγκρότημα, όπου στεγάζεται ένα νηπιαγωγείο, στο κέντρο του Κιέβου σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους πέντε.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Πολτάβα, όπου ανήκει το Κρεμεντσούκ, ο Ντίμτρι Λουνίν κατήγγειλε ένα «έγκλημα πολέμου» και ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», καθώς και μια «απροκάλυπτη και κυνική πράξη κατατρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού».