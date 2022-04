Η Ρωσία κατέθεσε στην Ουκρανία προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας και περιμένει την απάντηση του Κιέβου. Το ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Καθώς εξέπνευσε ακόμη ένα τελεσίγραφο για την παράδοση της Μαριούπολης και των μαχητών στο Azovstal, η Ρωσία, σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ, κατέθεσε στην Ουκρανία προσχέδιο με ειρηνευτικό σχέδιο με «σαφή γλώσσα» και περιμένει απάντηση.

«Αυτή τη στιγμή, το έγγραφο μας το οποίο περιλαμβάνει ξεκάθαρους όρους, παραδόθηκε στην ουκρανική πλευρά. Η μπάλα είναι στο δικό τους γήπεδο. Περιμένουμε μια απάντηση» είπε ο Πεσκόφ.

NEW: Russia has submitted a draft peace document to Ukraine a “with clear language” and is waiting for a response, “the ball is on the side of Kyiv”, Peskov said.