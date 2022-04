Ανατριχίλα προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο μιας γυναίκας από τη Ρωσία που δίνει την άδεια της στον στρατιώτη σύντροφό της να βιάσει Ουκρανές γυναίκες. Η είδηση κάνει εδώ και λίγες μέρες τον γύρο του κόσμου, ωστόσο σήμερα αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία του ζευγαριού…

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται το ραδιοφωνικό δίκτυο «Radio Liberty», πρόκειται για ένα παντρεμένο ζευγάρι από τη Ρωσία τους Ρομάν Μπαϊκόβσκι και Όλγα Μπαϊκόβσκαγια. Ο σύζυγος συμμετέχει στις δυνάμεις της Ρωσίας που έχουν εισβάλλει στην Ουκρανία.

Κατά τη συνομιλίας τους η γυναίκα παροτρύνει τον Μπαϊκόβσκι να βιάσει Ουκρανές λέγοντάς του: «Λοιπόν, ναι, κάντε τους (βιασμούς) εκεί. Υπάρχουν εκεί Ουκρανές γυναίκες. Βιάστε τες. Ναι». «Μη μου λες τίποτα, κατάλαβέ το» συνεχίζει.

Ο Μπαϊκόβσκι ακούγεται να απαντά: «Αχά! Έπρεπε λοιπόν να βιάσω και να μην σου πω τίποτα» με την ίδια να συνεχίζει ατάραχη την συζήτηση λέγοντάς του: «Ναι για να μην ξέρω τίποτα».

Russian military — 27-year-old Roman Bykovsky participated in the annexation of Crimea.



His wife calling for the rape of Ukrainian women is Olga Bykovskaya. A family is from the Oryol region, since 2018 they have been living in the temporarily occupied Crimea. They have a child. pic.twitter.com/aI2NFDrVfj