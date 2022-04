Η Εσθονία και η Λετονία είναι οι δύο πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τις πράξεις της Ρωσίας, κατά την εισβολή της στην Ουκρανία ως γενοκτονία, σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Kyiv Independent, τα κοινοβούλια της Εσθονίας και της Λετονίας αναγνώρισαν ως «γενοκτονία» τα εγκλήματα πολέμου που έχει διαπράξει η Ρωσία στα εδάφη της Ουκρανίας, μετά την εισβολή των στρατευμάτων της πριν από 57 ημέρες.

Οι δύο αυτές χώρες προτρέπουν και τις υπόλοιπες να κάνουν το ίδιο ενώ η Λετονία επιτρέπει, επίσης, την ανάκληση της λετονικής υπηκοότητας για άτομα με πολλαπλές υπηκοότητες που υποστηρίζουν εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με το ψήφισμα του κοινοβουλίου.

⚡️ Estonia becomes first country to officially recognize Russia's actions in Ukraine as genocide.



The Estonian parliament approved a resolution calling Russia’s aggression and subsequent war crimes against Ukraine an act of genocide and urged other countries to do the same.