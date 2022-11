Νέα δεδομένα στον πόλεμο στην Ουκρανία δημιουργεί η απόφαση της Ρωσίας να εγκαταλείψει τη Χερσώνα. Η εντολή δόθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (09.11.2022) από το υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού και αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη των ουκρανικών δυνάμεων.

Η Χερσώνα, μια από τις τέσσερις περιφέρειες που προσάρτησε πρόσφατα η Ρωσία, είναι μια από τις περιοχές κλειδιά για τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας και την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ήταν λίγο μετά τις 17:00, ώρα Ελλάδας, όταν άρχισαν οι αναφορές ότι ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, είχε διατάξει την υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την πόλη της Χερσώνας και την απόσυρσή τους από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, στην αριστερή.

Ο στρατηγός Sergei Surovikin, διοικητής της Νότιας Ομάδας Δυνάμεων, ανέφερε στον Σοϊγκού ότι η πόλη της Χερσώνας και οι παρακείμενοι οικισμοί δεν μπορούν να τροφοδοτηθούν και να λειτουργήσουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Έτσι, δόθηκε εντολή να υποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα το συντομότερο δυνατό

Russia is withdrawing from the entire West Bank of the river Dnieper.



A huge loss for Russia since Kherson was the prize of their invasion pic.twitter.com/J8FZy9dkEG — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 9, 2022

Russian forces leaving Kherson – Defense Minister Shoigu ordered troops to begin the withdrawal of troops across the Dnieper River. Overall commander Surovikin reported that the formations would soon occupy defensive lines on the left bank of the river. — Mary Ilyushina (@maryilyushina) November 9, 2022

Other important statements from Surovkin's report to Defense Minister Shoigu:



▪️The city of Kherson and adjacent settlements cannot be supplied and function under the current conditions.



▪️Russian troops will take prepared positions on the left bank of the Dnieper. pic.twitter.com/rkK9O4MtPg — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 9, 2022

Η Χερσώνα αποτελεί ένα από τα κυριότερα σημεία των σκληρών συγκρούσεων ανάμεσα στον ουκρανικό στρατό και τους Ρώσους εισβολείς.

Το τελευταίο διάστημα είχε διαφανεί πως οι Ρώσοι αποχωρούν σταδιακά από την περιοχή, τουλάχιστον από αυτήν που κείτεται ανατολικά του Δνείπερου ποταμού, οι Ουκρανοί ωστόσο ήταν επιφυλακτικοί, θεωρώντας πως δεν αποκλείεται αυτή η έντονη φημολογία να αποτελούσε «παγίδα» των Ρώσων.

Η πρόθεση των Ρώσων να υποχωρήσουν είχε φανεί όταν νωρίτερα έγινε γνωστό ότι είχαν φροντίσει να ανατινάζουν γέφυρες στην περιοχή.

Russians have started to systemically blow up bridges in Kherson oblast (West of Dnipro River). The bridges exiting Snihurivka to the South, as well as the remaining bridge at Darivka have been visually confirmed destroyed. Reports that the bridge dam at Novokairy is also down. pic.twitter.com/XSusUB4lr6 — (((Tendar))) (@Tendar) November 9, 2022

It is reported that bridgee crossing near Darivka, Sadovo, the Fish Inspectorate, Antosha, and near Lvovo have been blown up by Russian forces. pic.twitter.com/7jfM5xazxC — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2022

Τις τελευταίες ώρες οι Ρώσοι ανατίναξαν γέφυρες είτε σε παραποτάμους του Δνείπερου είτε στον ίδιο τον ποταμό κάτι που “φώναζε” την απόχωρησή τους από την περιοχή.

Σύμφωνα με Ρώσους χρήστες του Telegram, οι γέφυρες ανατινάζονται στην Χερσώνα για να αποτρέψουν την ταχύτερη αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού.

Russian military-propaganda telegram channels report that the destruction of bridges has begun along the entire Kherson front in order to slow down the Ukrainian counterattack pic.twitter.com/SpfmgMrt4O — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 9, 2022

Ωστόσο, εκτός από τις γέφυρες που τινάζει ο ρωσικός στρατός στον αέρα, τις τελευταίες ώρες Ουκρανοί χρήστες των social media παρατηρούν πως έχουν «εξαφανιστεί» σχεδόν όλα τα ρωσικά σύμβολα, όπως οι σημαίες, από κεντρικά σημεία στην Χερσώνα.

The Russian flag has been removed from several buildings in Kherson city.



They are running…#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/noO5tqRP8j — (((Tendar))) (@Tendar) November 9, 2022

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που ακολουθούν και καταγράφουν την απουσία της ρωσικής σημαίας από κεντρικά κτίρια, όπως για παράδειγμα στο Διοικητήριο της πόλης, όπου είχε εγκατασταθεί η διορισμένη από τους Ρώσους τοπική διοίκηση.

Russian flags have disappeared almost everywhere in Kherson.



How was that song called from Andrea Bocelli? 👋 pic.twitter.com/SZR171skFu — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2022

Με πληροφορίες και από OnAlert.gr