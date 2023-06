Η Ρωσία όχι μόνο θα αποτύχει να κυριεύσει περαιτέρω εδάφη στην Ουκρανία, αλλά θα χάσει αυτά που κατέχει σήμερα και πρέπει να ετοιμάσει τους πολίτες της, δήλωσε χθες Κυριακή (18.06.2023) στο βραδινό διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει εναλλακτική και δεν θα υπάρξει καμιά» πέραν του να εκδιωχθούν τα ρωσικά στρατεύματα από την Ουκρανία.

Βήμα-βήμα, οι ουκρανικές δυνάμεις προχωρούν στην απελευθέρωση της χώρας, διαβεβαίωσε. Το Κίεβο αναμένει νέες δεσμεύσεις για τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας από συμμάχους του εντός της εβδομάδας, συνέχισε.

Ειρωνεύτηκε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε στην Αγία Πετρούπολη την Παρασκευή πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει πέντε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, αμερικανικής κατασκευής.

