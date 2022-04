Η Σλοβακία έδωσε το αντιπυραυλικό σύστημα αεράμυνας S-300 στην Ουκρανία για να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει το σφυροκόπημα της Ρωσίας, επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή (8.4.2022) ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντουαρντ Χέγκερ, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Twitter, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας τόνισε ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι η χώρα του έχει συνταχθεί με την Ουκρανία στη σύγκρουση με τη Ρωσία:

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Σλοβακική Δημοκρατία δώρισε το σύστημα αεράμυνας S-300 στην Ουκρανία, μετά από αίτημα της Ουκρανίας για βοήθεια. Ο δανεισμός του συστήματος S-300 δεν σημαίνει ότι η Σλοβακική Δημοκρατία έχει γίνει μέρος της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία».

I would like to confirm that #Slovakia has provided #Ukraine with an air-defence system S-300. #Ukrainian nation is #bravely defending its sovereign country and us too. It is our duty to help, not to stay put and be ignorant to the loss of human lives under #Russia’s agression.