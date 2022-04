Δεν έχουν τελειωμό οι πληροφορίες για τις φρικαλεότητες των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία και τον τρόπο που ενεργούν σε όλα τα μέτωπα.

Οι εκατοντάδες νεκροί στη Μαριούπολη φαίνεται πως δεν συγκινούν ιδιαίτερα του εισβολείς καθώς σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC, Τομ Μπέιτμαν, οι ρώσοι έχουν πάρει εντολή να καθαρίσουν στα γρήγορα τα πτώματα για να γίνει η παρέλαση στις 9 Μαΐου.

«Τα ρωσικά στρατεύματα διόρισαν έναν ηγέτη-μαριονέτα σε περιοχές της Μαριούπολης υπό τον έλεγχό τους, λέει ο βοηθός του δημάρχου Petro Andryushchenko», αναφέρει στην ανάρτησή του ο ανταποκριτής του BBC.

Επίσης προσθέτει: «Λέει ότι είπαν στον αξιωματούχο “να καθαρίσει ένα μέρος της κεντρικής συνοικίας της πόλης από ερείπια και πτώματα για να διασφαλιστεί ότι θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση στις 9 Μαΐου”».

