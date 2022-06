Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εξοπλισμός αλλά και η ανοικοδόμηση των πόλεων που έχουν καταστραφεί είναι στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης σήμερα (16.06.2022), στο Κίεβο, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς και Μάριο Ντράγκι.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας ταξίδεψαν στην Ουκρανία με τρένο. Είναι η πρώτη φορά που οι Εμανουέλ Μακρόν, Όλαφ Σολτς και Μάριο Ντράγκι βρίσκονται στο Κίεβο για να δουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο οι σχέσεις τους (ιδίως των δυο πρώτων) πέρασαν από μια… μίνι κρίση.

Οι Ντράγκι, Μακρόν, Σολτς και ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Κλάους Γιοχάνις έφθασαν στο Μέγαρο Μαριίνσκι, στο κέντρο του Κιέβου, όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού πρώτα επισκέφτηκαν το κατεστραμμένο από τους Ρώσους Ιρπίν.

Η πόλη Ιρπίν, όπως πριν απ’ αυτήν η Μπούτσα, έχει γίνει σύμβολο της «ωμότητας» του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και της άσκοπης βίας του, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς μετά την επίσκεψη στο προάστιο του Κιέβου και πρόσθεσε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.

«Η βάναυση καταστροφή αυτής της πόλης είναι μια προειδοποίηση: αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», έγραψε ο Σολτς στο Twitter.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του, μετά τη σύντομη επίσκεψη στο Ιρπίν, πως «η Ουκρανία πρέπει να μπορέσει να αντισταθεί και να νικήσει».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τις δηλώσεις του, στις οποίες υποστήριζε ότι δεν πρέπει «να ταπεινωθεί» η Ρωσία και οι οποίες επικρίθηκαν πολύ στην Ουκρανία, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως «η Γαλλία είναι στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα (…) είμαστε ανεπιφύλακτα στο πλευρό των Ουκρανών».

Macron in #Irpin: "We came here to show our respect and our admiration for the courage of #Ukrainians." pic.twitter.com/UbsP2Jlpgy