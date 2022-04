Ένα εμπορικό πλοίο επλήγη από ρωσικό πύραυλο στη Μαριούπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματός του.

Ένα εμπορικό πλοίο υπό σημαία Δομινίκας χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο στη Μαριούπολη και ένα μέλος του πληρώματός του χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, ανέφερε ένας Ουκρανός αξιωματούχος.

Το μηχανοστάσιο του πλοίου Azburg χτυπήθηκε από τον πύραυλο αργά το βράδυ της Δευτέρας (04.04.2022), σύμφωνα με τον Βίκτορ Βίσνοφ, τον αναπληρωτή της Λιμενικής Υπηρεσίας της Ουκρανίας. «Το πλοίο κάηκε και τα 12 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν σε άλλο σκάφος. Ένα από τα μέλη χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη που του παρασχέθηκε», είπε ο Βίσνοφ στο πρακτορείο Reuters.

Ο αξιωματούχος δεν γνώριζε αν το πλοίο μετέφερε κάποιο φορτίο.

Russian shelling allegedly sank the Dominican Republic-flagged civilian cargo vessel Azburg when it shelled the besieged Ukrainian port city of Mariupol. Report by @Starrlord89 #Mariupol | #UkraineRussiaWar https://t.co/sOvN3ywGHB

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφαλείας Ambrey Intelligence, το Azburg έφτασε στη Μαριούπολη στις 23 Φεβρουαρίου και δεν κατάφερε να αποπλεύσει αφού έκλεισε το λιμάνι. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του, που εδρεύει στη Μάλτα, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

The current position of AZBURG is at Azov Sea (coordinates 47.04573 N / 37.49973 E) reported 35 days ago by AIS.( last know)



The vessel AZBURG (IMO: 9102899, MMSI 325116200) is a General Cargo Ship built in 1995 (27 years old) and currently sailing under the flag of Dominica. pic.twitter.com/pdNMsraaUP