Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα ελικόπτερο έπεσε σε κτήριο που στεγάζει παιδικό σταθμό στο Κίεβο. Μάλιστα, ανάμεσά στους νεκρούς είναι και ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Το ελικόπτερο έπεσε σε κτήριο της πόλης Μπρόβαρι κοντά στο Κίεβο, ενώ νεκροί είναι – μεταξύ άλλων – ο 42χρονος υπουργός Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, ο 42χρονος υφυπουργός του Γεβγκένι Γενίν και άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ουκρανίας που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Παράλληλα, τουλάχιστον τρία παιδιά έχουν ήδη ανασυρθεί νεκρά.

Ο περιφερειάρχης του Κιέβου διευκρίνισε ότι 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά.

Εννέα άνθρωποι που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ άλλοι εννέα (παιδιά και προσωπικό του παιδικού σταθμού) που βρίσκονταν στο κτήριο έχασαν τη ζωή τους.

Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας έγραψε στο Twitter:

Minister of Internal Affairs Denys Monastyrskyi, his 1st deputy Yevhen Yenin and Ministry's state secretary Yurii Lubkovych died today in Kyiv region.



My colleagues, my friends. What a tragic loss. Deepest condolences to their families. pic.twitter.com/oRV7qew7OZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 18, 2023

Ασθενοφόρα, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με τον Κουλέμπα.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής αστυνομίας της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον οποίο επικαλέστηκε το δημόσιο δίκτυο Suspilné, δήλωσε επίσης ότι «πυρκαγιά ξέσπασε» την ώρα του δυστυχήματος.

Ukraine internal affairs minister, his first deputy and state secretary died in helicopter crash in Brovary town near Kyiv, reports the head of National police in Facebook. 16 people dead, two of them are children. Nine of them were abroad the helicopter. It crashed this morning pic.twitter.com/YnObF16DB7 — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 18, 2023

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην Μπρόβαρι, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, που βρίσκεται στα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

#BreakingNews : Ukraine Interior Affairs Minister, Secretary of State died in an unfortunate helicopter crash today killing children when it crashed on a kindergarten/residential building in #brovary ! Total 18 casualties so far reported including children. RIP pic.twitter.com/hybdB3JL9N — Yadav (@Yaadav_) January 18, 2023

Την ώρα του δυστυχήματος “παιδιά και εργαζόμενοι” του νηπιαγωγείου βρίσκονταν εκεί, είχε δηλώσει νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέξι Κουλέμπα.

Σύμφωνα με εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε μετά την πτώση του ελικοπτέρου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το δυστύχημα.

Το ελικόπτερο που συνετρίβη ανήκε στη δημόσια υπηρεσία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Επίσης την είδηση δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας εισέβαλαν τον περσινό Φεβρουάριο στην Ουκρανία, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν αναφερθεί σε κάποια ρωσική επίθεση στην περιοχή την ώρα που σημειώθηκε το δυστύχημα.