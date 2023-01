Ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται ότι ικανοποίησε το αίτημα του πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου και διέταξε κατάπαυση πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία για τις 6 και 7 Ιανουαρίου, δηλαδή για τη γιορτή των Χριστουγέννων με το Παλαιό Ημερολόγιο.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία θα ισχύσει από τις 12 το μεσημέρι της 6ης Ιανουαρίου μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Ιανουαρίου, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία γιορτάζει τα Χριστούγεννα στις 7 Ιανουαρίου και καλεί την ουκρανική πλευρά να κηρύξει κατάπαυση του πυρός ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να παραστούν στη λειτουργία την παραμονή των Χριστουγέννων και ανήμερα της γιορτής.

Το βρετανικό Sky News μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, σε μια υψηλού επιπέδου παρέμβαση, ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να διατάξει προσωρινή κατάπαυση πυρός για να πραγματοποιηθούν οι εορτασμοί των Χριστουγέννων.

Από τη μεριά τους, ουκρανικά μέσα διατηρούν επιφυλάξεις για την κίνηση του Κρεμλίνου, αφήνοντας υπονοούμενα ότι μπορεί να πρόκειται για πράξεις προπαγάνδας.

Ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε ως υποκρισία την πρόταση του Πούτιν για 36ωρη εκεχειρία και δήλωσε ότι μια «προσωρινή εκεχειρία» θα ήταν δυνατή μόνο όταν η Ρωσία εγκαταλείψει τα εδάφη που έχει καταλάβει στην Ουκρανία.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη – μόνο τότε θα υπάρξει ‘προσωρινή εκεχειρία’. Κρατήστε την υποκρισία για τον εαυτό σας», έγραψε στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος Μικαΐλο Ποντολιάκ.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.