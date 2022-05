Δημοσίευμα σοκ της Daily Mail για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι διοικητές του Πούτιν σκοτώνουν τους τραυματισμένους στρατιώτες τους, αντί να τους ανασύρουν από το πεδίο της μάχης για ιατρική περίθαλψη, αποκαλύπτουν αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ένας Ρώσος αντισυνταγματάρχης που παίρνει μέρος στον πόλεμο στην Ουκρανία κατηγορήθηκε ότι πυροβόλησε ο ίδιος πολλούς Ρώσους στρατιώτες που κείτονταν τραυματισμένοι!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στρατιώτες της Ρωσίας οι οποίοι αιχμαλωτίστηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις αποκάλυψαν ένα περιστατικό όπου ένας Ρώσος διοικητής ρώτησε έναν τραυματισμένο στρατιώτη αν μπορούσε να περπατήσει, και όταν αυτός απάντησε ότι δεν μπορούσε, ο αξιωματικός τον σκότωσε αμέσως!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες εμφανίζονται να μιλούν σε βίντεο που κατέγραψε ο Ουκρανός δημοσιογράφος, Volodymyr Zolkin για λογαριασμό του Open Media Ukraine.

Ένας άλλος Ρώσος στρατιώτης είπε στον Zolkin ότι: «Ο ίδιος στρατιωτικός διοικητής εκτέλεσε τέσσερις ή πέντε τραυματισμένους συμπολεμιστές μας», με έναν άλλον στρατιώτη να λέει πως «ήταν όλοι νέοι…».

Putin’s commanders are slaughtering their own wounded soldiers rather than retrieving them from the battlefield for medical treatment, captured Russian soldiers reveal https://t.co/WLe9HeVx71 via @MailOnline