Από τις 10 Οκτωβρίου όταν η Ρωσία άρχισε να εντείνει τις αεροπορικές τις επιθέσεις στο Κίεβο κι άλλες πόλεις της Ουκρανίας, ως αντίποινα για την καταστροφή μέρους της γέφυρας Κερτς στην Κριμαία, έχει καταστραφεί το 30% των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποκάλυψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μόλις λίγες ώρες μετά το νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο, το Μικολάιβ και άλλες πόλεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο twitter ότι οι επιθέσεις από τη Ρωσία έχουν προκαλέσει μαζικά μπλακάουτ σε όλη την Ουκρανία και ότι «δεν υπάρχει χώρος για διαπραγματεύσεις» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις επιθέσεις των τελευταίων ωρών στο Κίεβο, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν. «Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις (…) εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον μιας ενεργειακής εγκατάστασης στην αριστερή όχθη της πρωτεύουσας Κιέβου: σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίσθηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ουκρανική εισαγγελία.

Από την ουκρανική προεδρία ανακοινώθηκε πως η κατάσταση στην Ουκρανία είναι «κρίσιμη» μετά τα ρωσικά πλήγματα των τελευταίων ημερών σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας καθώς προκαλούνται σημαντικές διακοπές της ηλεκτροδότησης ενώ πλησιάζει ο χειμώνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κατάσταση είναι τώρα κρίσιμη σε όλη τη χώρα, επειδή οι περιφέρειές μας εξαρτώνται η μία από την άλλη», δήλωσε στην τηλεόραση ο αξιωματούχος της προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο προσθέτοντας πως είναι «απαραίτητο όλη η χώρα να προετοιμαστεί για το γεγονός ότι μπορεί να υπάρξουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση και τη θέρμανση».

President #Zelenskyy published more footage showing the consequences of the night strike on #Mykolaiv. pic.twitter.com/RX4CSPH2uc