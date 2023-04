Πυραυλικό πλήγμα της Ρωσίας στη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (28.04.2023) είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι -γυναίκα και παιδί τριών ετών-, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

«Μια νεαρή κι ένα παιδί τριών ετών σκοτώθηκαν», ανέφερε ο κ. Φιλάτοφ μέσω της πλατφόρμας Telegram, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στο μεταξύ, βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν μέρος πολυκατοικίας να έχει χτυπηθεί από τη Ρωσία και να φλέγεται στην πόλη Ούμαν της κεντρικής Ουκρανίας, ενώ η αστυνομία ανέφερε πως έχουν σπεύσει επιτόπου οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και διακρίνονται συντρίμμια και κομμάτια μπετόν σκορπισμένα στον δρόμο.

Ο Ζόγια Βοβκ, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην περιοχή, έκανε γνωστό πως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας επιχειρούν επιτόπου. Δεν είναι σαφές ακόμη αν υπάρχουν θύματα, ή πόσα.

Πλάνα από το σημείο:

This is Uman tonight.

When we see our destroyed towns, when we see children suffering, when we realise the deep scars this war will leave on our land – we drink rage from the bottomless wells of our souls. pic.twitter.com/PNLs0A92Aj