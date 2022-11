Ακόμη ένα έγκλημα στην Ουκρανία. Πύραυλοι της Ρωσίας έπληξαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (23.11.2022) μαιευτήριο στη Ζαπορίζια με αποτέλεσμα ένα βρέφος να σκοτωθεί.

Τη νέα αιματηρή επίθεση στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ζαπορίζια, Ολεξάντρ Σταρούχ, μέσω Telegram, κατηγορώντας τη Ρωσία για το αεροπορικό πλήγμα σε μαιευτήριο της περιοχής και το θάνατο ενός νεογέννητου.

Εικόνες από το κατεστραμμένο μαιευτήριο στο Βιλνιάνσκ της Ζαπορίζια έχουν δημοσιευτεί σε ουκρανικά ΜΜΕ και στα social media.

A newborn baby killed in overnight Russian missile attack on maternity ward in Vilniansk, Zaporizhzhia region. Those who insist on peace talks with the terrorists should first talk to the mother of this baby. pic.twitter.com/AGLPdN99Hj