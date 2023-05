Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στην έδρα καταχειροκροτούμενος και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο, Πιοτρ Χοφμάνσκι, και άλλους αξιωματούχους.

Φορώντας τα συνήθη χακί του ρούχα, περιστοιχισμένος από μέλη του προεδρικού γραφείου με στρατιωτική περιβολή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στην Ολλανδία και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, μετά τη συμμετοχή του στη συνάντηση κορυφής των βορειοευρωπαϊκών χωρών στο Ελσίνκι.

Ουκρανική σημαία έχει υψωθεί δίπλα στην σημαία του Δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά την έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράττονται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέφθηκε το πρωί την ολλανδική Γερουσία στην Χάγη, ενώ θα εκφωνήσει ομιλία με τίτλο «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη για την Ουκρανία» παρουσία του ολλανδού υπουργού Εξωτερικών Βόπκε Χέκστρα. Στην συνέχεια θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργός της Ολλανδίας Mαρκ Ρούτε και τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο.

Zelensky arrived at the building of the Senate of the States General in The Hague. pic.twitter.com/NzTyX3730d

«Καθ’ οδόν για την Χάγη για να συναντήσω τον πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε και τον πρόεδρο Ζελένσκι για να συζητήσουμε για την Ουκρανία. Η υποστήριξή μας παραμένει ακλόνητη», έγραψε στο Τwitter. «Η συνάντηση αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία αφού είναι η Ημέρα Μνήμης στην Ολλανδία και αύριο η Ημέρα της Απελευθέρωσης».

Η Ολλανδία υποστηρίζει την Ουκρανία από την ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022. Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει 14 τανκς Leopard 2 έναντι 165 εκατομμυρίων ευρώ για να προμηθεύσει το Κίεβο με τα βαρέα όπλα που έχει ανάγκη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε χθες από το Ελσίνκι ότι αυτή η χρονιά θα είναι «αποφασιστική για την Ουκρανία και την Ευρώπη» απέναντι στην Ρωσία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διέψευσε επίσης ότι πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε ουκρανική επίθεση κατά του Κρεμλίνου και του Πούτιν.

Zelensky in Finland denied that Ukraine had attacked the Kremlin: “We are not attacking Putin or Moscow. We are fighting on our own territory… We don’t have enough, you know, weapons for this.” pic.twitter.com/zjM704dKOo