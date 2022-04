Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από το καταδρομικό πλοίο Moskva, το καμάρι του στόλου της Ρωσίας, το οποίο ναι μεν επλήγη στα ανοιχτά της Οδησσού, η Μόσχα ισχυρίζεται δε ότι η φωτιά στο κατάστρωμά του έχει ελεγχθεί ενώ η Ουκρανία δηλώνει ότι έχει αρχίζει να βυθίζεται.

Το συγκεκριμένο πλοίο έχει έρθει και στον Πειραιά, στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 και, όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο του pireaspiraeus.com, η υποδοχή του έγινε με εμβατήρια, σε μια εποχή που οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο ήταν σε πολύ καλύτερο σημείο.

Το καταδρομικό πλοίο Moskva τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Πέμπτης (14.04.2022) και τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμα άγνωστα, καθώς η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι πέτυχε χτύπημα με πυραύλους Neptune. Σημειώνεται ότι η φωτιά έχει προκαλέσει εκρήξεις και μεγάλες ζημιές.

Το εν λόγω πλοίο ήταν αυτό που είχε ζητήσει από τους φρουρούς στο Φιδονήσι να παραδοθούν και είχε εισπράξει άρνηση. Από την πρώτη στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε παραδεχτεί ότι στο πλοίο ξέσπασε φωτιά, σημειώθηκαν εκρήξεις πυρομαχικών και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, υπήρχαν πληροφορίες πως το Moskva έχει βυθιστεί αλλά η Μόσχα αυτό το αρνείται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, επικαλούμενο ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, το καταδρομικό Moskva, η ναυαρχίδα του Στόλου Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, δεν έχει βυθιστεί, ενώ η πυρκαγιά που είχε προκληθεί στο κατάστρωμα έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.

Russian Ministry of Defense says fire at cruiser Moskva has been contained, explosions ceased, crew evacuated and the vessel is being tugged to the port. Also Peskov says Putin is aware of the situation with the vessel https://t.co/WrDh1BMzcA

Η Ουκρανία από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι το Moskva χτυπήθηκε από δικούς της πυραύλους, τύπου Neptune και η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη που διασώστες δεν μπορούσαν να φτάσουν για τους σχεδόν 510 επιβαίνοντες.

A Russian source is saying the Moskva has sunk and that the explosion was from a Ukrainian Neptun missile strike. Apparently, Ukraine flew a TB2 UCAV to distract the ship while it was targeted by the Neptun. The ship rolled onto its side after the strike.https://t.co/lACtPPJYVF