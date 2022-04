Καλά κρατεί το θρίλερ με τη ναυαρχίδα του στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, το καταδρομικό Moskva, που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Πέμπτης (14.04.2022). Άγνωστο ακόμη αν η φωτιά που προκάλεσε εκρήξεις και ζημιές στο πλοίο προκλήθηκε από ουκρανικούς πυραύλους Neptune.

Μυστήριο υπάρχει και με την τύχη του Moskva, του πλοίου που αποτελεί «καμάρι» του Στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο συμμετέχει από την πρώτη μέρα στον πόλεμο στην Ουκρανία και μάλιστα ήταν εκείνο που είχε ζητήσει από τους φρουρούς στο Φιδονήσι να παραδοθούν και είχε εισπράξει άρνηση.

Από την πρώτη στιγμή, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε παραδεχτεί ότι στο πλοίο ξέσπασε φωτιά, σημειώθηκαν εκρήξεις πυρομαχικών και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, υπήρχαν πληροφορίες πως το Moskva έχει βυθιστεί αλλά η Μόσχα αυτό το αρνείται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, επικαλούμενο ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, το καταδρομικό Moskva, η ναυαρχίδα του Στόλου Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, δεν έχει βυθιστεί, ενώ η πυρκαγιά που είχε προκληθεί στο κατάστρωμα έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.

Ακόμα, αναφέρεται ότι ο κύριος οπλισμός και τα πυραυλικά συστήματα του πλοίου δεν έχουν υποστεί ζημιά και οι εκρήξεις έχουν σταματήσει, ενώ το πλήρωμα έχει μεταφερθεί σε άλλα πλοία του Στόλου Μαύρης Θάλασσας. Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ρυμούλκησης του πλοίου σε ασφαλές λιμάνι, καθώς επίσης και η διενέργεια έρευνας για τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η τεράστια φωτιά και οδήγησε στην εκκένωση του Moskva.

«Η εστία της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο, δεν υπάρχουν φλόγες. Οι εκρήξεις των πυρομαχικών έχουν σταματήσει. Το καταδρομικό Moskva διατηρεί την πλευστότητά του», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο, το οποίο πρόσθεσε ότι ερευνά τα αίτια του ατυχήματος. «Λαμβάνονται μέτρα για τη ρυμούλκηση του καταδρομικού προς το λιμάνι», προστίθεται.

Το πλήρωμα του Moskva έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, ενώ «ο βασικός εκτοξευτήρας πυραύλων δεν έχει πληγεί», διαβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

Russian Ministry of Defense says fire at cruiser Moskva has been contained, explosions ceased, crew evacuated and the vessel is being tugged to the port. Also Peskov says Putin is aware of the situation with the vessel https://t.co/WrDh1BMzcA

Η Ουκρανία από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι το Moskva χτυπήθηκε από δικούς της πυραύλους, τύπου Neptune και η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη που διασώστες δεν μπορούσαν να φτάσουν για τους σχεδόν 510 επιβαίνοντες.

Η νότια στρατιωτική διοίκηση του στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έπληξε το ρωσικό καταδρομικό Moskva με αντιπλοϊκούς πυραύλους Neptune προκαλώντας του μεγάλες ζημιές, ενώ πρόσθεσε ότι η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας έχει αρχίσει να βυθίζεται.

Σε ανάρτησή της στο Facebook η νότια στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι η πυρκαγιά στο Moskva ξεκίνησε μετά το πλήγμα. Πρόσθεσε επίσης ότι το έργο των ρωσικών σωστικών πλοίων δυσχέραιναν οι εκρήξεις των πυρομαχικών που μετέφερε το καταδρομικό, όπως και οι άσχημες καιρικές συνθήκες.

«Επιβεβαιώθηκε ότι το πυραυλικό καταδρομικό Moskva πήγε σήμερα ακριβώς εκεί που στάλθηκε από τους συνοριοφύλακες μας. Στο Snake Island!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο. Όταν στις 24 Φεβρουαρίου το Moskva είχε πλησιάσει το Φιδονήσι και κάλεσε τους συνοριοφύλακες να παραδοθούν, εκείνοι απάντησαν «άντε γαμη@@@@» και πως προτιμούν να πάνε στην κόλαση!

A Russian source is saying the Moskva has sunk and that the explosion was from a Ukrainian Neptun missile strike. Apparently, Ukraine flew a TB2 UCAV to distract the ship while it was targeted by the Neptun. The ship rolled onto its side after the strike.https://t.co/lACtPPJYVF