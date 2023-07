Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο.

«Οι Ρώσοι τρομοκράτες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών», έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Κλιμένκο. Λίγο νωρίτερα, την ίδια πληροφορία μετέφερε και ένας Ουκρανός βουλευτής, ο Αλεξάντρ Μπακούμοφ, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για ένα μεγάλο συγκρότημα όπου πριν από τον πόλεμο ζούσαν περίπου 1.000 άνθρωποι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες και ελέγχουν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα για τυχόν θύματα. Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα social media διακρίνονται συντρίμμια στην αυλή ενός μεγάλου συγκροτήματος κατοικιών.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.



Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj