Ρουκέτες έπληξαν σήμερα (27.6.2023) ένα εστιατόριο στο κέντρο της Κραματόρσκ, μιας μεγάλης πόλης στην ανατολική Ουκρανία, με τον περιφερειάρχη να αναφέρεται σε πιθανά πολλά θύματα από τον βομβαρδισμό.

«Δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στην πόλη Κραματόρσκ», σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, «όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί άμαχοι», δήλωσε ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της ανατολικής επαρχίας Ντονέτσκ, η οποία έχει προσαρτηθεί στη Ρωσία μετά από δημοψήφισμα, το οποίο δεν αναγνωρίζει ούτε η Ουκρανία ούτε η Δύση.

Δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου, περιέγραψε πως έξω από το εστιατόριο «Ria Pizza» είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ενώ είχαν σπεύσει ασθενοφόρα, ο δήμαρχος της πόλης, αστυνομικοί και στρατιώτες.

Russian forces stuck a popular shopping center beside Hotel Kramatorsk in the city’s center. It housed RIA Pizza, where every correspondent covering the war has probably dined, and businesses including Adidas, Reebok and more. Local authorities say casualties but number unclear. pic.twitter.com/JFT9ymiFwW