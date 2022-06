Μαίνονται οι σφοδρές μάχες στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στο Ντόνετσκ και στο Λουγκάνσκ, με το βάρος της Ρωσίας να πέφτει τις τελευταίες εβδομάδες στο Σεβεροντονέτσκ.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε «μαζικούς» βομβαρδισμούς των δυνάμεων του Κιέβου εναντίον της πόλης Ντόνετσκ, της αυτοανακηρυγμένης πρωτεύουσάς τους.

«Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί, και άλλοι 22 άμαχοι τραυματίστηκαν στους βομβαρδισμούς» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφεραν οι αυτονομιστικές αρχές στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες, η πόλη Ντόνετσκ δέχτηκε μαζικό βομβαρδισμό από τις δυνάμεις του Κιέβου, με «ισχύ, ένταση και διάρκεια άνευ προηγουμένου» από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης στην Ουκρανία στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Μέσα σε δύο ώρες «σχεδόν 300 ρουκέτες και οβίδες του πυροβολικού» έπληξαν διάφορες συνοικίες, εξήγησαν.

Οι αυτονομιστές ανέφεραν ότι μαιευτήριο της Ντόνετσκ επλήγη από τα ουκρανικά πυρά, χωρίς πάντως να κάνουν λόγο για θύματα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δημοσιοποίησαν φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται σπασμένα παράθυρα και έγκυες που έχουν καταφύγει σε διάδρομο.

Η Ντόνετσκ είναι η πρωτεύουσα της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, της μιας από τις δύο οντότητες των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, η ανεξαρτησία της οποίας δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα. Βρίσκεται κοντά στη γραμμή του μετώπου. Χθες το πρωί, ρεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου στη Ντόνετσκ άκουσε αρκετές εκρήξεις.

War reporter Dmitry Astrakhan at the Vishnevsky Hospital in Donetsk, where a Ukrainian shell directly hit the maternity ward. All the women, children & hospital staff are safe, they managed to evacuate to the basement in time. pic.twitter.com/HR7yCam8IN