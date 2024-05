Πόλεμος στο Ισραήλ: 1.189 σφαγιάστηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Η φρικιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στοίχισε τη ζωή σε 1.189 ανθρώπους στο Ισραήλ, σύμφωνα με νέα καταμέτρηση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα στοιχεία, η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ άφησε πίσω της 1.189 νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους.

Για να καταλήξει σε αυτόν τον αριθμό, το AFP διασταύρωσε στοιχεία που δημοσιεύτηκαν ξεχωριστά από τον ισραηλινό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, τον στρατό, την αστυνομία, τη «Σιν Μπετ» (σ.σ. την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ) και το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Λαμβάνει, επίσης, υπόψη τους ομήρους που έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό φορέα κοινωνικής ασφάλισης, η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 796 αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 76 αλλοδαπών.

Σε αυτόν τον αριθμό προστίθενται 14 άμαχοι (12 Ισραηλινοί και δύο Ταϊλανδοί) που κρατήθηκαν αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας και ο θάνατός τους έχει επιβεβαιωθεί από τον ισραηλινό στρατό.

Λαμβάνονται επίσης υπόψη 57 αστυνομικοί, 9 μέλη της Σιν Μπετ και 313 στρατιώτες που βρήκαν τον θάνατο κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τις συγκρούσεις με τον ισραηλινό στρατό το επόμενο τριήμερο στο νότιο Ισραήλ. Εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη ενός ανθρώπου.

One Israeli woman, Amit Susana, fighting 7 Hamas terrorists, who kidnapped and beat her on October 7. This video was published by @N12News with permission from Susana, who returned last week from Hamas captivity. What an amazing display of bravery. pic.twitter.com/LGLM2FBJHL