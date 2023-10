Σε τραγωδία εξελίχθηκε το φεστιβάλ «Music for Peace» στο Ισραήλ, καθώς την ώρα που χιλιάδες άτομα διασκέδασαν κοντά στη Λωρίδα της Γάζας εισέβαλαν οι μαχητές της Χαμάς σκορπίζοντας τον θάνατο. Συγκλονιστική η μαρτυρία μιας κοπέλας που έζησε τη φρίκη.

Στο διάσημο αυτό φεστιβάλ του Ισραήλ συμμετείχαν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και μετά την εισβολή της Χαμάς οι αρχές έχουν εντοπίσει στην περιοχή πάνω από 250 πτώματα.

Σύμφωνα όσα έχουν γίνει γνωστά μεταξύ αυτών που συμμετείχαν ήταν Γερμανοί, Αμερικανοί, Καναδοί και Νορβηγοί. Πέρα από τους νεκρούς πολλοί είναι και εκείνοι που αγνοούνται, καθώς τους άρπαξαν οι άνδρες της Χαμάς.

The over 250 Bodies which have been discovered at the Site of a Music Festival for Peace in Southern Israel reportedly consists of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians, and Norwegians.

Στο μεταξύ η Γκίλι Γιόσκοβιτς ήταν μεταξύ των εκείνων που βρέθηκαν κοντά στη Λωρίδα της Γάζας για το φεστιβάλ «Music for Peace», όταν ένοπλοι μαχητές της Χαμάς άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως,.

«Ήταν παντού με αυτόματα όπλα. Στέκονταν δίπλα στα αυτοκίνητα και άρχιζαν να πυροβολούν, αλλά συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ εύκολο να σκοτωθείς, επειδή όλοι πήγαιναν παντού», τόνισε η Γκίλι Γιόσκοβιτς στο BBC.

«Οι τρομοκράτες ‘’ξεπηδούσαν’’ από διάφορα μέρη, οπότε δεν ξέραμε πού πρέπει να πάμε. Μπήκα στο αυτοκίνητό μου και κάποιοι άρχισαν να με πυροβολούν. Άφησα το αυτοκίνητο και άρχισα να τρέχω. Είδα ένα μέρος με πολλά δέντρα και πήγα εκεί. Βρέθηκα, λοιπόν, στη μέση αυτού του χωραφιού και ξάπλωσα στο έδαφος. Ήταν η δεύτερη κρυψώνα που βρήκα και ήταν όλοι γύρω μου. Πήγαιναν από δέντρο σε δέντρο και πυροβολούσαν. Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν. Ήμουν πολύ ήσυχη. Δεν έκλαψα, δεν έκανα τίποτα. Αλλά από τη μία πλευρά ανέπνεα και έλεγα: ‘’Εντάξει, θα πεθάνω, επειδή πυροβολούσαν όποιον έβλεπαν μπροστά τους».

Saw these visuals of civilians running away from #Hamasttack at Music Festival for Peace in Southern #Israel?

250+ bodies have now been recovered here consisting of many Foreign Nationals including Americans, Germans, Canadians.#hamasattack #Hamaspic.twitter.com/S64N9X2IPa