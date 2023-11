Παρίστανε τη νεκρή για να μην γίνει και εκείνη ένα από τα πολλά θύματα στο λουτρό αίματος της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της οργάνωσης που σήμερα (5.11.2023) μετράει 30 ημέρες.

Η 27χρονη Νόαμ Μαζάλ Μπεν-Ντέιβιντ περιγράφει στα διεθνή ΜΜΕ τις στιγμές φρίκης που έζησε στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς εισέβαλε στον χώρο και σκότωσε εν ψυχρώ αθώους ενώ απήγαγε εκατοντάδες από αυτούς, για να ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ισραήλ.

Το 27χρονο μοντέλο γλίτωσε επειδή κρύφτηκε πίσω από το πτώμα του συντρόφου της στο πίσω μέρος ενός κοντέινερ και παρίστανε τη νεκρή για 2 ώρες, όσο οι τρομοκράτες της Χαμάς πυροβολούσαν εν ψυχρώ όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Μεταξύ των πτωμάτων ήταν και ο σύντροφός της, ο Ντέιβιντ Νέμαν, ο οποίος πυροβολήθηκε μπροστά στα μάτια της.

🚨 JUST IN – HAMAS ATTACK VICTIM SURVIVED BY PLAYING DEAD



'I hid in a skip under my boyfriend's body as Hamas slaughtered everyone.'



Israeli model Noam Mazal Ben-David, 27, had to pretend to be dead for two hours among dead bodies after her partner, David Neman, and many… pic.twitter.com/u2Oo3piJhW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 5, 2023

Πυροβολισμό δέχθηκε και η ίδια, στο πόδι και στο ισχίο της. Όμως, παρά το ότι αιμορραγούσε, κατάφερε να μείνει σιωπηλή και να παριστάνει τη νεκρή ώστε να μην την σκοτώσουν όντως οι τρομοκράτες της Χαμάς εκείνο το αιματηρό πρωινό.

Το χρονικό της φρίκης

Η 27χρονη έφτασε στο φεστιβάλ μαζί με τον σύντροφό της στις 6:30 το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, προφανώς χωρίς να γνωρίζουν όσα απίστευτα θα ακολουθούσαν.

«Καθώς οι ένοπλοι της Χαμάς πλησίαζαν, ο Ντέιβιντ με πήρε και με πέταξε στο πίσω μέρος του κοντέινερ λέγοντάς μου να πάω όσο πιο βαθιά μπορούσα και να κρυφτώ. Ένας από αυτούς πήδηξε μέσα και φώναξε “Αλλάχου Άκμπαρ” και μια βόμβα εξερράγη και άρχισαν να πυροβολούν ασταμάτητα», περιγράφει η Νόαμ.

WATCH: New footage that emerged from the October 7 massacre in Israel shows Hamas terrorists blocking roads near Re'im, the site of the rave party massacre, while gunfire is heard in the background.



(CREDIT: VIA @MaarivOnline) Read more here: https://t.co/K4OJlfzWO5 pic.twitter.com/Dt71P49IKJ — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 19, 2023

Ο σύντροφός της πυροβολήθηκε στο στήθος. Η ίδια έκλεισε τα μάτια της και νόμιζε ότι δεν θα τα ανοίξει ποτέ ξανά. Όμως επέζησε, παρά τα τραύματα από πυροβολισμούς στο πόδι και στο ισχίο. «Κρύφτηκα κάτω από το πτώμα του φίλου μου καθώς η Χαμάς έσφαζε τους πάντες», δήλωσε.

«Μας περικύκλωσαν και συνέχισαν να πυροβολούν ασταμάτητα. Άκουσα ένα κορίτσι να φωνάζει: “Σας παρακαλώ μην με πάρετε. Αφήστε με ήσυχη”. Αλλά ήθελαν να την απαγάγουν. Της έκαναν τρομερά, τρομερά πράγματα», είπε στην Express.

WATCH Hamas terrorists indiscriminately shoot at bathrooms during the Nova Music Festival.



This just shows you that Hamas does not care who—they just kill. pic.twitter.com/Ve0u9HRLWT — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

Δεν μπορούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητό της, αφού οι τρομοκράτες της Χαμάς είχαν περικυκλώσει τον χώρο και μπλοκάρει τις εξόδους.

Η ίδια θυμάται ότι άκουγε τις κραυγές του κόσμου, να τηλεφωνούν απεγνωσμένα σε συγγενείς και φίλους ζητώντας βοήθεια και να στέλνουν την τοποθεσία τους μέσω social media.

Video from Saturday of Israelis trying to escape from the Hamas attack near the area of the music festival.



They driver slows down as he believes that he has encountered Israeli forces.



The terrorists open fire on the car, making it stop. pic.twitter.com/BQJIo7iMib — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

Κάποιος της είπε ότι οι ένοπλοι την είδαν και ακολούθησαν όσα περιέγραψε με τον σύντροφό της. Οι τρομοκράτες της Χαμάς πιθανότατα υπέθεσαν ότι ήταν ήδη νεκρή και συνέχισαν το φρικιαστικό και αιματηρό τους έργο.

Τελικά, κατάφερε να τηλεφωνήσει στην οικογένειά της και να τους πει τι έγινε αλλά και ότι ο Ντέιβιντ σκοτώθηκε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας την εντόπισαν και της έδωσαν βοήθεια. Από τους 16 ανθρώπους που κρύφτηκαν σε αυτό το κοντέινερ, μόνο οι 4 έζησαν, ανάμεσά τους και η 27χρονη Νόαμ…