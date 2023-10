Το αρχηγείο της Χαμάς που «κρύβεται» κάτω από ένα νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ, με μια ανάρτηση από τις ένοπλες δυνάμεις του στο Χ (πρώην Twitter) που απεικονίζει με γραφικά όλα όσα έχει οργανώσει κρυφά η ισλαμιστική οργάνωση.

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή εδώ και 21 ημέρες, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να σφυροκοπούν αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας ώστε να αποδεκατίσουν τους ισλαμιστές και να προχωρήσουν στη χερσαία επιχείρησή τους.

Τώρα, το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς έχει το αρχηγείο της κρυμμένο κάτω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα βίντεο απεικονίζει με γραφικά πώς είναι δομημένες οι αίθουσές του κάτω από την εγκατάσταση ενώ σε άλλες δυο φωτογραφίες αποκαλύπτονται τα στρατηγικά σημεία του αρχηγείου, αναμειγμένα με τις αίθουσες του νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι ο βομβαρδισμός ενός νοσοκομείου ή ενός χώρου θρησκευτικής λατρείας θεωρείται έγκλημα πολέμου, οπότε μπορεί να αναλογιστεί κανείς ότι, αν επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί του Ισραήλ, τότε η Χαμάς εκμεταλλεύεται στο έπακρον αυτούς τους κανόνες για να βάζει μπρος τις τρομοκρατικές της κινήσεις.

The Israeli Defense Force has released an Infographic showing the Hamas Headquarters and Terrorist Complex beneath the Al-Shifa Hospital in Gaza City. pic.twitter.com/uin1ZwD1gb