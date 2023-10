Τον γύρο του κόσμου κάνει η εικόνα της Γερμανίδας Shani Louk την οποία σκότωσαν οι μαχητές της Χαμάς στο Ισραήλ. Πριν λίγους μήνες είχε επισκεφθεί την Ελλάδα.

Η 30χρονη Shani Louk με καταγωγή από το Ισραήλ και τη Γερμανία απήχθη από μέλη της Χαμάς, λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα. Σε βίντεο που διέρρευσε φαίνονταν η 30χρονη Shani Louk μόνο με τα εσώρουχα σε καρότσα ενός αγροτικού οχήματος με στρατιώτες της Χαμάς και τους Παλαιστίνιους να το μεταφέρουν το σώμα της ως τρόπαιο.

Δραματικές ήταν οι εκκλήσεις της μητέρας της από τη Γερμανία, η οποία είδε σε βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου τους άνδρες της Χαμάς να περιφέρουν πάνω σε καρότσα φορτηγού το άψυχο και ημίγυμνο πτώμα της κόρης της.

A young https://t.co/uCYl2brNGu is paraded by #Hamas attack on #Israel is Shani Lauk, a German national who visited an Israeli concert. A mom is urging for her daughter’s body.Repost for #IStandWithIsrael #Gaza #Mossad #Gaza #Israel_under_attack #Israelwar #IndiaStandWithIsrael pic.twitter.com/3QzvBWT0Xi