Με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη να είναι σε εξέλιξη, λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ είχε μία σοβαρή απώλεια…

Ανάμεσα στους 250 Ισραηλινούς που έπεσαν νεκροί από τις επιθέσεις της Χαμάς, είναι και ο αντισυνταγματάρχης σε μια από τις ταξιαρχίες πεζικού των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Όπως επιβεβαιώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, έπεσε νεκρός από πυρά της Χαμάς.

Πρόκειται για τον αντισυνταγματάρχη Τζόναθαν Στάινμπεργκ που διοικούσε την ταξιαρχία «Nahal» όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.



COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My