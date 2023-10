Φρίκη από τις πράξεις των τρομοκρατών της Χαμάς που αποκεφάλισαν και έκαψαν ζωντανά βρέφη στο κιμπούτς Κφαρ Αζα στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με βρετανίδα ανταποκρίτρια στο κιμπούτς βρέθηκαν αποκεφαλισμένα πτώματα μικρών παιδιών από τρομοκράτες της Χαμάς, τα οποία ανακάλυψε ο ισραηλινός στρατός όταν πλησίασε και βρήκε «αναποδογυρισμένα παιδικά κρεβάτια».

Οι μαχητές της Χαμάς πραγματοποίησαν μια «σφαγή» στο Κφαρ Αζά, στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια των επιθέσεών τους το Σαββατοκύριακο, κατά την οποία γυναίκες, παιδιά, νήπια και ηλικιωμένοι «σφαγιάστηκαν βάναυσα με τον τρόπο δράσης του ISIS», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF) στο CNN την Τρίτη.

Photos emerge of Jewish children burned alive by Hamas. Never again is now. pic.twitter.com/CPjQQGTmj1

Το IDF ανέφερε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν εκεί και δεν θα μπει σε λεπτομέρειες για το πώς σκοτώθηκαν οι άνθρωποι.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ απάντησαν σε δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου i24 κατά το οποίο ορισμένα από τα στρατεύματα που έφτασαν στο Κφαρ Αζά διαπίστωσαν ότι είχαν διαπραχθεί τρομερές φρικαλεότητες σε βάρος των θυμάτων.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp