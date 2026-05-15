Βρετανία: Η στιγμή που ηλεκτρικό ποδήλατο παρασύρει 86χρονη σε διάβαση πεζών και τη σκοτώνει

Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο δυστύχημα στη Βρετανία έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μία ηλικιωμένη παρασύρεται από ηλεκτρικό ποδήλατο και βρίσκει τραγικό θάνατο.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη όταν μία 86χρονη γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει διάβαση πεζών στο Σάντερλαντ στη βορειοανατολική Βρετανία και τη χτύπησε 19χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο και βρισκόταν υπό την επήρρεια κάνναβης.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο Μπίλι Στόκοου παρέσυρε με το ηλεκτρικό δίκυκλο τύπου Sur-Ron Light Bee X, αξίας περίπου 4.000 λιρών, την 86χρονη Γκλόρια Στίβενσον, μητέρα τεσσάρων παιδιών και γιαγιά 13 εγγονιών. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε η γυναίκα σκοτώθηκε ακαριαία.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που ο Στόκοου χτυπά την ηλικιωμένη και εκτοξεύεται από τη μηχανή. Στη συνέχεια φαίνεται να βγάζει τη μπαλακλάβα που φορούσε, να πλησιάζει το θύμα του που βρισκόταν πεσμένο στο έδαφος και λίγο αργότερα να ανεβαίνει ξανά στο ποδήλατο και να εγκαταλείπει τη σκηνή του δυστυχήματος.

Την Παρασκευή (15.05.2026), το δικαστήριο του Νιούκαστλ τον καταδίκασε αφού είχε ήδη παραδεχθεί σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία ότι προκάλεσε θάνατο από επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγούσε χωρίς άδεια και χωρίς ασφάλιση.

Ο 19χρονος θα εκτίσει έως και το μισό της ποινής του πριν μπορέσει να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης, ενώ του επιβλήθηκε και πενταετής απαγόρευση οδήγησης αφότου βγει από τη φυλακή.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές σκηνές:

WATCH: The moment teenager Billy Stokoe, handed himself into police after killing a grandmother in an ebike collision in Sunderland



Εκτός από του ότι δεν σταμάτησε στη διάβαση πεζών, οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα, υπό την επήρεια κάνναβης και διάβαζε μηνύματα στο κινητό του τηλέφωνο.