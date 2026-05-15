Κόσμος

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί: Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις στο προεδρικό μέγαρο και σε κέντρα λήψης αποφάσεων

«Οι στόχοι της Μόσχα περιλαμβάνουν σχεδόν δύο 24 πολιτικά κέντρα και στρατιωτικές θέσεις» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ρωσικό drone «καμικάζι» Geran πριν χτυπήσει πολυκατοικία στο Κίεβο
Ρωσικό drone «καμικάζι» Geran πριν χτυπήσει πολυκατοικία στο Κίεβο / REUTERS / Valentyn Ogirenko
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Επίθεση στην προεδρική κατοικία και σε στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις ετοιμάζει η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δημοσίευσε δορυφορικές εικόνες από τους στόχους της Μόσχας.

Η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών της Ουκρανίας έλαβε κάποια απόρρητα έγγραφα που δείχνουν ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας, ιδίως εναντίον εγκαταστάσεων που αποκαλεί «κέντρα λήψης αποφάσεων», σημειώνει ο Ζελένσκι.

Η προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου έγινε μετά από συνάντηση που είχε με τους επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας.

«Ειδικότερα, ο στόχοι της Ρωσίας περιλαμβάνουν σχεδόν 24 πολιτικά κέντρα και στρατιωτικές θέσεις» είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε στα social media.

«Φυσικά, λάβαμε υπόψη αυτές τις πληροφορίες. Αλλά αξίζει να σημειωθεί ειδικά για τη ρωσική ηγεσία ότι η Ουκρανία δεν είναι Ρωσία και, σε αντίθεση με μια χώρα-επιτιθέμενο, […], η πηγή της άμυνας της Ουκρανίας είναι η προθυμία του ουκρανικού λαού να αγωνιστεί για την ανεξαρτησία του και το δικό του ανεξάρτητο κράτος», πρόσθεσε έπειτα.

Οι δορυφορικές εικόνες της ανάρτησης έχουν ημερομηνία 6 Μαΐου 2026, που οι Ουκρανοί πήραν στην κατοχή τους πιθανώς από υποκλοπές στις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας.

Περιλάμβαναν συντεταγμένες και πληροφορίες για διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ άλλων της «προεδρικής διοίκησης της Ουκρανίας», της προεδρικής κατοικίας και υπόγειων ασφαλών εγκαταστάσεων στο κέντρο του Κιέβου.

 

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός δεν μπορεί να ηττηθεί: «Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό της και να διαπραγματευτεί μια αξιοπρεπή ειρήνη, όχι να αναζητά άλλους τρόπους για να εκφοβίσει την Ουκρανία. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν».

Πηγή: OnAlert.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
150
106
91
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo