Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο Ισραήλ, που σχεδιάζει μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που η Χαμάς συνεχίζει το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ο πρόεδρος Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον ενημέρωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. «Πρέπει να μπούμε μέσα» φέρεται να είπε ο Ισραηλινός ηγέτης, όπως μετέδωσαν ΜΜΕ των δύο χωρών. Επιπλέον, τους συνιστά να ελέγξουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο και να διασφαλίσουν ότι έχουν προσβασιμότητα σε αυτό.

Η διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραηλινού Στρατού τις τελευταίες ώρες εκδίδει οδηγίες στους πολίτες να βεβαιωθούν ότι είναι εφοδιασμένοι με τρόφιμα και νερό για τουλάχιστον 72 ώρες.

«Η εκστρατεία μπορεί να είναι μεγάλη και είναι σημαντικό κάθε οικογένεια να διασφαλίσει ότι έχει νερό, τροφή, φάρμακα και απαραίτητο εξοπλισμό για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν πως διακόπτουν κάθε παροχή ενέργειας, νερού, τροφίμων και ρεύματος στην περιοχή.

«Επιβάλλουμε απόλυτο αποκλεισμό στη Γάζα. Δεν θα υπάρχει ηλεκτρικό, φαγητό, νερό, καύσιμα, όλα κλείνουν. Μαχόμαστε με ανθρώπινα κτήνη και τα αντιμετωπίζουμε όπως τους αρμόζει» ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ.

Όλα αυτά, την ώρα που υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η τρομοκρατική οργάνωση είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή ανακωχή με το Ισραήλ, αφού «πέτυχε τους στόχους της», όπως μετέδωσε το Reuters.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών, υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, πρόσθεσε.

Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400: πάνω από 900 είναι οι Ισραηλινοί, τουλάχιστον 560 οι Παλαιστίνιοι.

Στα σύνορα συνεχώς συγκεντρώνονται ισραηλινοί στρατιώτες. Οι έφεδροι που έχουν κληθεί ξεπερνούν τους 300.000, την ώρα που νέες ρουκέτες από τη Γάζα εκτοξεύτηκαν σε πόλεις του Ισραήλ, με τις σειρήνες να ακούγονται ακόμη και στην Ιερουσαλήμ.

Ισραηλινά μαχητικά ελικόπτερα επιτέθηκαν σε λιβανέζικο έδαφος με την ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον του βορείου Ισραήλ, βομβαρδίζοντας δυο στρατώνες «χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενους πυραύλους και βλήματα όλμων που πέτυχαν τους στόχους τους», σε «απάντηση» για τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων μελών του.

Israeli military helicopters are bombing Lebanon.



A Hezbollah-affiliated observation post is said to have been destroyed in this way. pic.twitter.com/YgAycezsag — EHA News (@eha_news) October 9, 2023

Ανατριχίλα προκαλεί η αποκάλυψη των τελευταίων ωρών, που θέλει τουλάχιστον 100 σορούς να έχουν ανασυρθεί από το Beeri, κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ. Το κιμπούτς καταλήφθηκε από τη Χαμάς κατά την εισβολή, το περασμένο Σάββατο (07.10.2023).

Ο εβραϊκός οικισμός είναι μία από τις δύο περιοχές όπου ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι επικρατεί κατάσταση πολιορκίας και η Χαμάς έθεσε υπό ομηρεία πλήθος κόσμου.

GUERRA ISRAEL – GAZA 🇵🇸🇮🇱 | Israel bombardea las inmediaciones de la Universidad Islámica de Gaza. pic.twitter.com/AMamnFh4lx — DailyNews24 (@DailyNews2410) October 9, 2023

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα τελειώσει αυτόν τον πόλεμο»

Μετά τις νέες επιθέσεις από την πλευρά της Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε σε διάγγελμα, επιβεβαιώνοντας ότι η εισβολή στη χώρα του συνεχίζεται, καθώς σημαντικός αριθμός Παλαιστινίων βρίσκονται ακόμη στο Ισραήλ.

«Δεν αρχίσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο, αλλά εμείς θα τον τελειώσουμε» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, ότι Όλοι οι εχθροί μας γνωρίζουν ότι ήταν τρομερό λάθος να επιτεθούν στο Ισραήλ. Αυτό που θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες θα μείνει στην Ιστορία».

Η Κομισιόν αναθεωρεί τη χρηματοοικονομική βοήθεια στην Παλαιστίνη

H Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά επείγουσα επανεξέταση της χρηματοοικονομικής βοήθειας της ΕΕ για την Παλαιστίνη, υπογραμμίζοντας ότι καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις που πραγματοποίησε η Χαμάς κατά του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο.

Εκτός από τις υπάρχουσες διασφαλίσεις, στόχος αυτής της αναθεώρησης είναι να διασφαλίσει ότι καμία χρηματοδότηση της ΕΕ δεν επιτρέπει έμμεσα σε καμία τρομοκρατική οργάνωση να πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σημειώνει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει εξίσου εάν, υπό το φως των μεταβαλλόμενων συνθηκών επί τόπου, τα προγράμματα στήριξης της προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό και την Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να προσαρμοστούν.

Η Επιτροπή θα διενεργήσει αυτήν την επανεξέταση το συντομότερο δυνατό και θα συντονίσει με τα κράτη μέλη και τους εταίρους κάθε αναγκαία συνέχεια δράσης.

Ωστόσο, καθώς δεν είχαν προβλεφθεί πληρωμές, δεν θα υπάρξει αναστολή πληρωμών.

Τονίζεται τέλος, ότι αυτή η αναθεώρηση δεν αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Φωτογραφίες: Reuters – ΑΠΕ-ΜΠΕ